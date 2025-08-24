Зеленський: Україна застосовує власну далекобійну зброю, обмежень від США немає
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна використовує власну далекобійну зброю для ударів по території росії. Він спростував повідомлення про обмеження з боку США, наголосивши, що це питання ніколи не обговорювалося.
Президент Володимир Зеленський заявив, що удари по території росії здійснюються українською далекобійною зброєю, розробленою та виробленою в Україні. Він підкреслив, що питання заборони з боку США у цих діях ніколи не обговорювалося.
Про це інформує телеканал "Ми Україна", пише УНН.
Деталі
Глава держави спростував повідомлення низки західних ЗМІ, які раніше писали про нібито обмеження Вашингтона на використання американських ракет для ударів по росії. За словами Зеленського, Україна веде вогонь у глибокому тилу ворога виключно власними засобами.
Ми використовуємо далекобійну зброю вітчизняного виробництва. Зі Сполученими Штатами ми навіть не обговорювали такі моменти
Він також нагадав, що ще на початку війни союзники висловлювали певні застереження щодо ударів у відповідь на атаки російських військ по українській енергетичній інфраструктурі. Однак нині, за його словами, ці питання більше не стоять на порядку денному.
Таким чином, українська влада чітко артикулювала, що застосування далекобійних засобів — це результат розвитку власного оборонного сектору, а не предмет зовнішніх обмежень.
Нагадаємо
Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Поставка очікується за шість тижнів, вартість пакету озброєнь складає 850 мільйонів доларів.