США схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM - WSJ

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 38816 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 43336 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 39264 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 24913 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 49787 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 33107 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 33130 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 26115 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25465 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14498 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1м/с
81%
746мм
Популярнi новини
У Варшаві перед посольством рф влаштували акцію солідарності до Дня Державного Прапора УкраїниPhoto23 серпня, 19:04 • 3608 перегляди
Сили оборони зупинили наступ росіян на Донеччині та взяли у полон 16 військових - ГУРVideo23 серпня, 20:20 • 4888 перегляди
86 років з дня підписання пакту Молотова-Ріббентропа: Україна закликає світ не повторювати помилок минулого23 серпня, 20:47 • 5500 перегляди
Україна атакує російські нафтові об'єкти – незабаром планує відправити "Фламінго" до росії - ЗМІPhoto00:24 • 7660 перегляди
Кількість страт росіянами українських військовополонених різко зросла - ISW02:03 • 7962 перегляди
Публікації
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 38800 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 28486 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 39251 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 30627 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 49778 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Милорад Додик
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 33126 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 20899 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 22542 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 25102 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 32319 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Нафта
КАБ-500
ATACMS

США схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM - WSJ

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Поставка очікується за шість тижнів, вартість пакету озброєнь складає 850 мільйонів доларів.

США схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM - WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на двох неназваних американських посадовців, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ракети мають бути поставлені приблизно за шість тижнів.

Пакет озброєнь вартістю 850 мільйонів доларів, здебільшого фінансується європейськими країнами. Його передачу було відкладено до завершення зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським

- пише видання.

Водночас вказується, що застосування ERAM, радіус дальності яких становить від 240 до 450 км, також потребуватиме погодження Пентагона.

Довідково

RIM-174 SM-6 ERAM (Standard Missile, Extended Range Active Missile) - двоступенева зенітна керована ракета "поверхня-повітря" останнього покоління компанії Raytheon. Призначається для боротьби з сучасними літаками та БПЛА, гелікоптерами, протикорабельними крилатими ракетами над водою і сушею.

Ракета SM-6 ERAM має дальність понад 240 км і може розвивати швидкість до Mach 3,5, що дозволяє їй перехоплювати швидкісні цілі. Вона використовується ВМС США з 2013 року та вже пройшла низку модернізацій, які підвищили її ефективність проти гіперзвукових загроз.

Нагадаємо

За інформацією The Wall Street Journal, Пентагон місяцями блокував використання Україною ракет далекої дальності для ударів по росії, обмежуючи Київ від використання потужної зброї в боротьбі проти вторгнення москви.

Зеленський: ми маємо можливість зараз купувати зброю в США18.08.25, 21:11 • 4888 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Політика
Володимир Путін
Пентагон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна