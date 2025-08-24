США схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM - WSJ
Київ • УНН
Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Поставка очікується за шість тижнів, вартість пакету озброєнь складає 850 мільйонів доларів.
Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на двох неназваних американських посадовців, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що ракети мають бути поставлені приблизно за шість тижнів.
Пакет озброєнь вартістю 850 мільйонів доларів, здебільшого фінансується європейськими країнами. Його передачу було відкладено до завершення зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським
Водночас вказується, що застосування ERAM, радіус дальності яких становить від 240 до 450 км, також потребуватиме погодження Пентагона.
Довідково
RIM-174 SM-6 ERAM (Standard Missile, Extended Range Active Missile) - двоступенева зенітна керована ракета "поверхня-повітря" останнього покоління компанії Raytheon. Призначається для боротьби з сучасними літаками та БПЛА, гелікоптерами, протикорабельними крилатими ракетами над водою і сушею.
Ракета SM-6 ERAM має дальність понад 240 км і може розвивати швидкість до Mach 3,5, що дозволяє їй перехоплювати швидкісні цілі. Вона використовується ВМС США з 2013 року та вже пройшла низку модернізацій, які підвищили її ефективність проти гіперзвукових загроз.
Нагадаємо
За інформацією The Wall Street Journal, Пентагон місяцями блокував використання Україною ракет далекої дальності для ударів по росії, обмежуючи Київ від використання потужної зброї в боротьбі проти вторгнення москви.
Зеленський: ми маємо можливість зараз купувати зброю в США18.08.25, 21:11 • 4888 переглядiв