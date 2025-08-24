Пентагон місяцями блокував удари України по росії далекобійними ракетами - WSJ

За словами офіційних осіб США, Пентагон місяцями блокував використання Україною ракет далекої дальності для ударів по росії, обмежуючи Київ від використання потужної зброї в боротьбі проти вторгнення москви. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на неназваних офіційних осіб, інформує УНН.

Зазначається, що процедура схвалення Міністерства оборони США високого рівня, яка не була оголошена, з кінця весни перешкоджала Україні запускати будь-які тактичні ракетні системи далекої дальності (ATACMS) американського виробництва по цілях у росії.

Принаймні один раз Україна намагалася використати ATACMS проти цілі на території росії, але отримала відмову