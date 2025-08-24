Пентагон місяцями блокував удари України по росії далекобійними ракетами - WSJ

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 32019 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 33738 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 33039 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 21120 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 44890 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 31928 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 30875 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25598 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25007 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14091 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.2м/с
68%
745мм
Популярнi новини
Мінсоцполітики про солідарну пенсійну систему: з цих внесків не мають платитися спеціальні пенсії23 серпня, 15:16 • 8038 перегляди
В ОП заявили, що напрацювання гарантій безпеки наразі триває по двом трекам 23 серпня, 15:44 • 6958 перегляди
Ексдиректора черкаської поліклініки підозрюють у розтраті 2,5 млн грн міського бюджету23 серпня, 16:04 • 3838 перегляди
Понад 200 тисяч людей потребують евакуації з двох областей України23 серпня, 16:26 • 8486 перегляди
У Литві повідомила про розкриття "особливо зухвалої" схеми обходу санкцій проти рф23 серпня, 16:35 • 5118 перегляди
Публікації
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 32019 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 25881 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 33039 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 28525 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 44890 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Башар аль-Асад
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Донецька область
Польща
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 30875 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 19681 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 21436 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 24048 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 31439 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
КАБ-500
Нафта
КАБ-250
Друга світова війна

Пентагон місяцями блокував удари України по росії далекобійними ракетами - WSJ

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Пентагон блокував використання Україною ракет ATACMS для ударів по росії. Це обмеження діяло з кінця весни, перешкоджаючи Києву використовувати потужну зброю.

Пентагон місяцями блокував удари України по росії далекобійними ракетами - WSJ

За словами офіційних осіб США, Пентагон місяцями блокував використання Україною ракет далекої дальності для ударів по росії, обмежуючи Київ від використання потужної зброї в боротьбі проти вторгнення москви. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на неназваних офіційних осіб, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що процедура схвалення Міністерства оборони США високого рівня, яка не була оголошена, з кінця весни перешкоджала Україні запускати будь-які тактичні ракетні системи далекої дальності (ATACMS) американського виробництва по цілях у росії.

Принаймні один раз Україна намагалася використати ATACMS проти цілі на території росії, але отримала відмову

- цитує видання свої джерела.

Як відомо, адміністрація попереднього президента США Джо Байдена дозволила Україні використати далекобійні ракети ATACMS для ударів по російській території.

Нагадаємо

Днями президент США Дональд Трамп висловив різку критику політики свого попередника Джо Байдена щодо війни в Україні. Він сказав, що майже неможливо виграти війну, не нападаючи на країну-окупанта, а це Україні робити заборонили.

Трамп порівняв це зі спортивною командою, яка має фантастичний захист, але якій не дозволено грати в нападі.

Безпілотники атакували російський волгоград: місцевий НПЗ охоплений полум'ям - росЗМІ19.08.25, 04:45 • 5052 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Політика
ATACMS
Пентагон
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати Америки
Україна