Пентагон місяцями блокував удари України по росії далекобійними ракетами - WSJ
Київ • УНН
Пентагон блокував використання Україною ракет ATACMS для ударів по росії. Це обмеження діяло з кінця весни, перешкоджаючи Києву використовувати потужну зброю.
За словами офіційних осіб США, Пентагон місяцями блокував використання Україною ракет далекої дальності для ударів по росії, обмежуючи Київ від використання потужної зброї в боротьбі проти вторгнення москви. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на неназваних офіційних осіб, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що процедура схвалення Міністерства оборони США високого рівня, яка не була оголошена, з кінця весни перешкоджала Україні запускати будь-які тактичні ракетні системи далекої дальності (ATACMS) американського виробництва по цілях у росії.
Принаймні один раз Україна намагалася використати ATACMS проти цілі на території росії, але отримала відмову
Як відомо, адміністрація попереднього президента США Джо Байдена дозволила Україні використати далекобійні ракети ATACMS для ударів по російській території.
Нагадаємо
Днями президент США Дональд Трамп висловив різку критику політики свого попередника Джо Байдена щодо війни в Україні. Він сказав, що майже неможливо виграти війну, не нападаючи на країну-окупанта, а це Україні робити заборонили.
Трамп порівняв це зі спортивною командою, яка має фантастичний захист, але якій не дозволено грати в нападі.
