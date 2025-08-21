Трамп розкритикував стратегію США щодо України та сказав, що останній фактично не дали виграти

Президент США Дональд Трамп висловив різку критику політики свого попередника Джо Байдена щодо війни в Україні. Він сказав, що майже неможливо виграти війну, не нападаючи на країну-окупанта, а це Україні робити заборонили.

Про це американський лідер написав у Truth Social передає УНН.

Дуже важко, якщо взагалі можливо, виграти війну, не нападаючи на країну-окупанта

Він порівняв це зі спортивною командою, яка має фантастичний захист, але якій не дозволено грати в нападі. При такому розкладі, каже Трамп, шансів на перемогу немає.

Те саме відбувається з Україною та росією. Підступний та вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив би Україні ВІДБИВАТИСЯ, лише ЗАХИЩАТИСЯ. Як це спрацювало?