Трамп розкритикував стратегію США щодо України та сказав, що останній фактично не дали виграти

$41.380.02
48.170.16
ukenru
14:24 • 754 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
12:55 • 4032 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 12360 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 7640 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22 • 14858 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 37169 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 46328 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 49658 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 73919 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 180851 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.9м/с
42%
745мм
Популярнi новини
Удар рф по Львову: відомо про загиблого та двох постраждалих - ОВА21 серпня, 05:08 • 12786 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА21 серпня, 05:21 • 54796 перегляди
Масований удар рф по Львову: кількість постраждалих збільшилась, показали наслідкиPhoto21 серпня, 05:43 • 6624 перегляди
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список21 серпня, 06:48 • 38771 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 42502 перегляди
Публікації
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?14:24 • 754 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 12360 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 42995 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 92710 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 180853 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 53786 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 49319 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 49114 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 76918 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 92329 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Лікарські засоби
Пістолет
Нафта

Трамп розкритикував стратегію США щодо України та сказав, що останній фактично не дали виграти

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Дональд Трамп розкритикував політику Джо Байдена щодо війни в Україні, заявивши, що Україні не дозволили нападати на країну-окупанта. Він порівняв це зі спортивною командою без нападу, стверджуючи, що так неможливо виграти.

Трамп розкритикував стратегію США щодо України та сказав, що останній фактично не дали виграти

Президент США Дональд Трамп висловив різку критику політики свого попередника Джо Байдена щодо війни в Україні. Він сказав, що майже неможливо виграти війну, не нападаючи на країну-окупанта, а це Україні робити заборонили.

Про це американський лідер написав у Truth Social передає УНН.

Дуже важко, якщо взагалі можливо, виграти війну, не нападаючи на країну-окупанта

- написав він.

Він порівняв це зі спортивною командою, яка має фантастичний захист, але якій не дозволено грати в нападі. При такому розкладі, каже Трамп, шансів на перемогу немає.

Те саме відбувається з Україною та росією. Підступний та вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив би Україні ВІДБИВАТИСЯ, лише ЗАХИЩАТИСЯ. Як це спрацювало?

- додав Трамп.

Наприкінці поста він звично додав, що якби він був президентом на той момент – війни б не сталось.

Попереду цікаві часи!!

- анонсував американський лідер.

Трамп про зустріч Зеленського та путіна: просто хочу побачити, що станеться20.08.25, 08:38 • 3822 перегляди

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Truth Social
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна