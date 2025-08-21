Трамп розкритикував стратегію США щодо України та сказав, що останній фактично не дали виграти
Київ • УНН
Дональд Трамп розкритикував політику Джо Байдена щодо війни в Україні, заявивши, що Україні не дозволили нападати на країну-окупанта. Він порівняв це зі спортивною командою без нападу, стверджуючи, що так неможливо виграти.
Президент США Дональд Трамп висловив різку критику політики свого попередника Джо Байдена щодо війни в Україні. Він сказав, що майже неможливо виграти війну, не нападаючи на країну-окупанта, а це Україні робити заборонили.
Про це американський лідер написав у Truth Social передає УНН.
Дуже важко, якщо взагалі можливо, виграти війну, не нападаючи на країну-окупанта
Він порівняв це зі спортивною командою, яка має фантастичний захист, але якій не дозволено грати в нападі. При такому розкладі, каже Трамп, шансів на перемогу немає.
Те саме відбувається з Україною та росією. Підступний та вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив би Україні ВІДБИВАТИСЯ, лише ЗАХИЩАТИСЯ. Як це спрацювало?
Наприкінці поста він звично додав, що якби він був президентом на той момент – війни б не сталось.
Попереду цікаві часи!!
