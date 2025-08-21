Трамп раскритиковал стратегию США по Украине и сказал, что последней фактически не дали выиграть

$41.380.02
48.170.16
ukenru
14:24 • 512 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12:55 • 3828 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 12187 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 7466 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 14731 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 36928 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 46102 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 49446 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 73721 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 180438 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.9м/с
42%
745мм
Популярные новости
Удар рф по Львову: известно о погибшем и двух пострадавших - ОВА21 августа, 05:08 • 12787 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА21 августа, 05:21 • 54799 просмотра
Массированный удар рф по Львову: количество пострадавших увеличилось, показали последствияPhoto21 августа, 05:43 • 6626 просмотра
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список21 августа, 06:48 • 38774 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 42506 просмотра
публикации
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?14:24 • 506 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
12:13 • 12184 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 42507 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 92397 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 180430 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 53601 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 49156 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 48955 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 76767 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 92186 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель
Лекарственные средства
Нефть
Х-47М2 "Кинжал"

Трамп раскритиковал стратегию США по Украине и сказал, что последней фактически не дали выиграть

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Дональд Трамп раскритиковал политику Джо Байдена в отношении войны в Украине, заявив, что Украине не разрешили нападать на страну-оккупанта. Он сравнил это со спортивной командой без нападения, утверждая, что так невозможно выиграть.

Трамп раскритиковал стратегию США по Украине и сказал, что последней фактически не дали выиграть

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал политику своего предшественника Джо Байдена в отношении войны в Украине. Он сказал, что почти невозможно выиграть войну, не нападая на страну-оккупанта, а это Украине делать запретили.

Об этом американский лидер написал в Truth Social, передает УНН.

Очень трудно, если вообще возможно, выиграть войну, не нападая на страну-оккупанта

- написал он.

Он сравнил это со спортивной командой, у которой фантастическая защита, но которой не разрешено играть в нападении. При таком раскладе, говорит Трамп, шансов на победу нет.

То же самое происходит с Украиной и Россией. Коварный и крайне некомпетентный Джо Байден не позволил бы Украине ОТБИВАТЬСЯ, только ЗАЩИЩАТЬСЯ. Как это сработало?

- добавил Трамп.

В конце поста он привычно добавил, что если бы он был президентом на тот момент – войны бы не случилось.

Впереди интересные времена!!

- анонсировал американский лидер.

Трамп о встрече Зеленского и путина: просто хочу увидеть, что произойдет20.08.25, 08:38 • 3822 просмотра

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Truth Social
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина