Трамп раскритиковал стратегию США по Украине и сказал, что последней фактически не дали выиграть

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал политику своего предшественника Джо Байдена в отношении войны в Украине. Он сказал, что почти невозможно выиграть войну, не нападая на страну-оккупанта, а это Украине делать запретили.

Об этом американский лидер написал в Truth Social, передает УНН.

Очень трудно, если вообще возможно, выиграть войну, не нападая на страну-оккупанта

Он сравнил это со спортивной командой, у которой фантастическая защита, но которой не разрешено играть в нападении. При таком раскладе, говорит Трамп, шансов на победу нет.

То же самое происходит с Украиной и Россией. Коварный и крайне некомпетентный Джо Байден не позволил бы Украине ОТБИВАТЬСЯ, только ЗАЩИЩАТЬСЯ. Как это сработало?