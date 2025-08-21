Трамп раскритиковал стратегию США по Украине и сказал, что последней фактически не дали выиграть
Киев • УНН
Дональд Трамп раскритиковал политику Джо Байдена в отношении войны в Украине, заявив, что Украине не разрешили нападать на страну-оккупанта. Он сравнил это со спортивной командой без нападения, утверждая, что так невозможно выиграть.
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал политику своего предшественника Джо Байдена в отношении войны в Украине. Он сказал, что почти невозможно выиграть войну, не нападая на страну-оккупанта, а это Украине делать запретили.
Об этом американский лидер написал в Truth Social, передает УНН.
Очень трудно, если вообще возможно, выиграть войну, не нападая на страну-оккупанта
Он сравнил это со спортивной командой, у которой фантастическая защита, но которой не разрешено играть в нападении. При таком раскладе, говорит Трамп, шансов на победу нет.
То же самое происходит с Украиной и Россией. Коварный и крайне некомпетентный Джо Байден не позволил бы Украине ОТБИВАТЬСЯ, только ЗАЩИЩАТЬСЯ. Как это сработало?
В конце поста он привычно добавил, что если бы он был президентом на тот момент – войны бы не случилось.
Впереди интересные времена!!
