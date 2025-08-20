Трамп о встрече Зеленского и Путина: просто хочу увидеть, что произойдет

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, "было бы лучше", если бы Президент Украины Владимир Зеленский и глава кремля владимир путин сначала встретились без него, и он "просто хочет увидеть, что произойдет на встрече", пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

В радиоинтервью Трамп объяснил свои соображения относительно попытки организовать двустороннюю встречу с путиным и Зеленским.

"Я думал, что было бы лучше, если бы они встретились без меня, просто чтобы посмотреть. Я хочу увидеть, что будет дальше. Знаете, у них были сложные отношения, очень плохие, очень плохие отношения. А теперь мы увидим, как они справятся, и, если нужно, и, вероятно, так и будет, но если нужно, я поеду и, вероятно, смогу приблизиться к этому", - сказал Трамп в телефонном интервью на The Mark Levin Show.

"Я просто хочу увидеть, что произойдет на встрече. Так что они сейчас ее организовывают, и мы увидим, что произойдет", - добавил Трамп.

Дополнение

Ранее Трамп после встречи с Зеленским и другими европейскими лидерами заявил в социальных сетях, что он организует встречу между Зеленским и путиным, и что после этого состоится трехсторонняя встреча с участием Соединенных Штатов. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила после этого, что путин сообщил Трампу, что встретится с Зеленским.

