Трамп о встрече Зеленского и Путина: просто хочу увидеть, что произойдет

$41.260.08
48.170.13
ukenru
19 августа, 21:51 • 7388 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
19 августа, 12:26 • 57495 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 101832 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 91579 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 88652 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 55982 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 35643 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 99615 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 74224 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 87066 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
55%
747мм
Популярные новости
Трамп после встречи с Зеленским и европейскими лидерами звонил Орбану, чтобы выяснить, почему тот блокирует движение Украины в ЕС - СМИ19 августа, 20:26 • 7174 просмотра
Зеленский сменил стиль для встречи с Трампом: черный костюм стал «талисманом счастья» и «надеждой на мир»19 августа, 22:02 • 8770 просмотра
Заповедные земли на Волыни "ушли с молотка" за бесценок: ГБР разоблачило топ-чиновника Госгеокадастра19 августа, 22:19 • 3518 просмотра
Оккупанты усилили фильтрацию в Крыму под предлогом миграционных проверок - ЦНС20 августа, 00:13 • 7260 просмотра
Политика умиротворения не принесет Трампу Нобелевскую премию мира - Сенатор Блюменталь02:28 • 9808 просмотра
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 101823 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 91572 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 88650 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 70570 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 55982 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Каролин Ливитт
Юлия Свириденко
Александр Ван дер Беллен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto19 августа, 17:03 • 19365 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 55152 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 118429 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 69871 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 125696 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Выборы
КАБ-500
КАБ-250

Трамп о встрече Зеленского и Путина: просто хочу увидеть, что произойдет

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

Дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский и Владимир Путин должны встретиться без него. Он хочет наблюдать за результатом их встречи, прежде чем присоединиться к переговорам.

Трамп о встрече Зеленского и Путина: просто хочу увидеть, что произойдет

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, "было бы лучше", если бы Президент Украины Владимир Зеленский и глава кремля владимир путин сначала встретились без него, и он "просто хочет увидеть, что произойдет на встрече", пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

В радиоинтервью Трамп объяснил свои соображения относительно попытки организовать двустороннюю встречу с путиным и Зеленским.

"Я думал, что было бы лучше, если бы они встретились без меня, просто чтобы посмотреть. Я хочу увидеть, что будет дальше. Знаете, у них были сложные отношения, очень плохие, очень плохие отношения. А теперь мы увидим, как они справятся, и, если нужно, и, вероятно, так и будет, но если нужно, я поеду и, вероятно, смогу приблизиться к этому", - сказал Трамп в телефонном интервью на The Mark Levin Show.

"Я просто хочу увидеть, что произойдет на встрече. Так что они сейчас ее организовывают, и мы увидим, что произойдет", - добавил Трамп.

Дополнение

Ранее Трамп после встречи с Зеленским и другими европейскими лидерами заявил в социальных сетях, что он организует встречу между Зеленским и путиным, и что после этого состоится трехсторонняя встреча с участием Соединенных Штатов. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила после этого, что путин сообщил Трампу, что встретится с Зеленским.

И Зеленский, и путин выразили готовность сесть за стол переговоров - Белый дом19.08.25, 21:00 • 3124 просмотра

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Каролин Ливитт
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина