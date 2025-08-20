Трамп про зустріч Зеленського та путіна: просто хочу побачити, що станеться

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, "було б краще", якби Президент України Володимир Зеленський і глава кремля володимир путін спочатку зустрілися без нього, і він "просто хоче побачити, що станеться на зустрічі", пише УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

У радіоінтерв'ю Трамп пояснив свої міркування щодо спроби організувати двосторонню зустріч з путіним і Зеленським.

"Я думав, що було б краще, якби вони зустрілися без мене, просто щоб подивитися. Я хочу побачити, що буде далі. Знаєте, у них були складні відносини, дуже погані, дуже погані відносини. А тепер ми побачимо, як вони впораються, і, якщо потрібно, і, ймовірно, так і буде, але якщо потрібно, я поїду і, ймовірно, зможу наблизитися до цього", - сказав Трамп у телефонному інтерв'ю на The Mark Levin Show.

"Я просто хочу побачити, що станеться на зустрічі. Тож вони зараз її організовують, і ми побачимо, що станеться", - додав Трамп.

Доповнення

Раніше Трамп після зустрічі із Зеленським та іншими європейськими лідерами заявив у соціальних мережах, що він організовує зустріч між Зеленським і путіним, і що після цього відбудеться тристороння зустріч за участю Сполучених Штатів. Прес-секретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила після цього, що путін повідомив Трампу, що зустрінеться із Зеленським.

І Зеленський, і путін висловили готовність сісти за стіл переговорів - Білий дім