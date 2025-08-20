$41.260.08
19 серпня, 12:26
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп про зустріч Зеленського та путіна: просто хочу побачити, що станеться

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Дональд Трамп вважає, що Володимир Зеленський та володимир путін мають зустрітися без нього. Він хоче спостерігати за результатом їхньої зустрічі, перш ніж приєднатися до переговорів.

Трамп про зустріч Зеленського та путіна: просто хочу побачити, що станеться

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, "було б краще", якби Президент України Володимир Зеленський і глава кремля володимир путін спочатку зустрілися без нього, і він "просто хоче побачити, що станеться на зустрічі", пише УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

У радіоінтерв'ю Трамп пояснив свої міркування щодо спроби організувати двосторонню зустріч з путіним і Зеленським.

"Я думав, що було б краще, якби вони зустрілися без мене, просто щоб подивитися. Я хочу побачити, що буде далі. Знаєте, у них були складні відносини, дуже погані, дуже погані відносини. А тепер ми побачимо, як вони впораються, і, якщо потрібно, і, ймовірно, так і буде, але якщо потрібно, я поїду і, ймовірно, зможу наблизитися до цього", - сказав Трамп у телефонному інтерв'ю на The Mark Levin Show.

"Я просто хочу побачити, що станеться на зустрічі. Тож вони зараз її організовують, і ми побачимо, що станеться", - додав Трамп.

Доповнення

Раніше Трамп після зустрічі із Зеленським та іншими європейськими лідерами заявив у соціальних мережах, що він організовує зустріч між Зеленським і путіним, і що після цього відбудеться тристороння зустріч за участю Сполучених Штатів. Прес-секретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила після цього, що путін повідомив Трампу, що зустрінеться із Зеленським.

І Зеленський, і путін висловили готовність сісти за стіл переговорів - Білий дім 19.08.25, 21:00 • 2988 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Керолайн Левітт
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна