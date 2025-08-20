Трамп про зустріч Зеленського та путіна: просто хочу побачити, що станеться
Київ • УНН
Дональд Трамп вважає, що Володимир Зеленський та володимир путін мають зустрітися без нього. Він хоче спостерігати за результатом їхньої зустрічі, перш ніж приєднатися до переговорів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, "було б краще", якби Президент України Володимир Зеленський і глава кремля володимир путін спочатку зустрілися без нього, і він "просто хоче побачити, що станеться на зустрічі", пише УНН з посиланням на NBC News.
Деталі
У радіоінтерв'ю Трамп пояснив свої міркування щодо спроби організувати двосторонню зустріч з путіним і Зеленським.
"Я думав, що було б краще, якби вони зустрілися без мене, просто щоб подивитися. Я хочу побачити, що буде далі. Знаєте, у них були складні відносини, дуже погані, дуже погані відносини. А тепер ми побачимо, як вони впораються, і, якщо потрібно, і, ймовірно, так і буде, але якщо потрібно, я поїду і, ймовірно, зможу наблизитися до цього", - сказав Трамп у телефонному інтерв'ю на The Mark Levin Show.
"Я просто хочу побачити, що станеться на зустрічі. Тож вони зараз її організовують, і ми побачимо, що станеться", - додав Трамп.
Доповнення
Раніше Трамп після зустрічі із Зеленським та іншими європейськими лідерами заявив у соціальних мережах, що він організовує зустріч між Зеленським і путіним, і що після цього відбудеться тристороння зустріч за участю Сполучених Штатів. Прес-секретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила після цього, що путін повідомив Трампу, що зустрінеться із Зеленським.
