І Зеленський, і путін висловили готовність сісти за стіл переговорів - Білий дім

Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом висловили готовність сісти за стіл переговорів. Підготовка до цієї зустрічі вже триває. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу, передає УНН.

Президент обговорив це питання з обома лідерами, і вони висловили готовність сісти за стіл переговорів. І тому наша команда національної безпеки допоможе обом країнам зробити це. Зрештою, президент завжди казав, що у цій війні є сфери розбіжностей, які мають обговорити та вирішити ці дві країни. І тому він хоче, щоб ці дві країни вели пряму дипломатію