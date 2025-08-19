І Зеленський, і путін висловили готовність сісти за стіл переговорів - Білий дім

$41.260.08
48.170.13
ukenru
12:26 • 33275 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13 • 55580 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 52998 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 52851 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 35374 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 27178 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 93919 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 71801 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 85536 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103401 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.1м/с
56%
749мм
Популярнi новини
"Сполучення більше нема": Сили оборони України знищили російський потяг з пальним на ЗапоріжжіPhoto19 серпня, 08:51 • 11813 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 34064 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 42885 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 39158 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto17:03 • 7370 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:13 • 55598 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 53020 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 39885 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 52862 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 43635 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Дональд Туск
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Білий дім
Реклама
УНН Lite
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto17:03 • 7748 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 34662 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 108365 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 61606 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 117906 перегляди
Актуальне
Fox News
The Guardian
Instagram
Долар США
Євро

І Зеленський, і путін висловили готовність сісти за стіл переговорів - Білий дім

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Президенти України та рф висловили готовність до переговорів із Дональдом Трампом. Білий дім підтвердив підготовку до цієї зустрічі.

І Зеленський, і путін висловили готовність сісти за стіл переговорів - Білий дім

Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом висловили готовність сісти за стіл переговорів. Підготовка до цієї зустрічі вже триває. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу, передає УНН.

Президент обговорив це питання з обома лідерами, і вони висловили готовність сісти за стіл переговорів. І тому наша команда національної безпеки допоможе обом країнам зробити це. Зрештою, президент завжди казав, що у цій війні є сфери розбіжностей, які мають обговорити та вирішити ці дві країни. І тому він хоче, щоб ці дві країни вели пряму дипломатію

- сказала Лівітт.

Вона наголосила, що "підготовка до цієї зустрічі вже триває".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп після саміту у Вашингтоні висловив думку, що Президент України Володимир Зеленський має бути "гнучким" у переговорах.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Керолайн Левітт
Рада національної безпеки США
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна