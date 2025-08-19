И Зеленский, и путин выразили готовность сесть за стол переговоров - Белый дом

$41.260.08
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
19 августа, 11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
19 августа, 09:27
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Почему вторая встреча Трампа и Зеленского прошла без конфликтов: секрет в "чувствительных темах" - The Times
19 августа, 08:24
"Сообщения больше нет": Силы обороны Украины уничтожили российский поезд с горючим в Запорожье
19 августа, 08:51
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии
19 августа, 10:46
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептов
19 августа, 11:20
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планами
17:03
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:13 • 58324 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
19 августа, 12:09 • 55526 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 11:23 • 55274 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 45892 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 36638 просмотра
И Зеленский, и путин выразили готовность сесть за стол переговоров - Белый дом

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Президенты Украины и рф выразили готовность к переговорам с Дональдом Трампом. Белый дом подтвердил подготовку к этой встрече.

И Зеленский, и путин выразили готовность сесть за стол переговоров - Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразили готовность сесть за стол переговоров. Подготовка к этой встрече уже идет. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга, передает УНН.

Президент обсудил этот вопрос с обоими лидерами, и они выразили готовность сесть за стол переговоров. И поэтому наша команда национальной безопасности поможет обеим странам сделать это. В конце концов, президент всегда говорил, что в этой войне есть сферы разногласий, которые должны обсудить и решить эти две страны. И поэтому он хочет, чтобы эти две страны вели прямую дипломатию

- сказала Ливитт.

Она подчеркнула, что "подготовка к этой встрече уже идет".

Напомним

Президент США Дональд Трамп после саммита в Вашингтоне выразил мнение, что Президент Украины Владимир Зеленский должен быть "гибким" в переговорах.

Павел Башинский

