И Зеленский, и путин выразили готовность сесть за стол переговоров - Белый дом
Киев • УНН
Президенты Украины и рф выразили готовность к переговорам с Дональдом Трампом. Белый дом подтвердил подготовку к этой встрече.
Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразили готовность сесть за стол переговоров. Подготовка к этой встрече уже идет. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга, передает УНН.
Президент обсудил этот вопрос с обоими лидерами, и они выразили готовность сесть за стол переговоров. И поэтому наша команда национальной безопасности поможет обеим странам сделать это. В конце концов, президент всегда говорил, что в этой войне есть сферы разногласий, которые должны обсудить и решить эти две страны. И поэтому он хочет, чтобы эти две страны вели прямую дипломатию
Она подчеркнула, что "подготовка к этой встрече уже идет".
Напомним
Президент США Дональд Трамп после саммита в Вашингтоне выразил мнение, что Президент Украины Владимир Зеленский должен быть "гибким" в переговорах.