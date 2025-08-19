$41.340.11
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Безпілотники атакували російський волгоград: місцевий НПЗ охоплений полум'ям - росЗМІ

Київ • УНН

 • 40 перегляди

В ніч на 19 серпня волгоград зазнав масованої атаки дронів, внаслідок чого уламки БпЛА впали на півдні міста. Це спричинило пожежу в лікарні №16 та на території нафтопереробного заводу.

Безпілотники атакували російський волгоград: місцевий НПЗ охоплений полум'ям - росЗМІ

В ніч на вівторок, 19 серпня, на російський волгоград була здійснена масована атака дронів. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Зазначається, що уламки БпЛА впали на півдні міста. В результаті спалахнула лікарня, також пожежа виникла на території НПЗ ТОВ "лукойл-волгограднафтопереробка".

На півдні міста волгограда внаслідок падіння уламків БпЛА виник спалах покрівлі будівлі одного з корпусів лікарні №16 та на території НПЗ. Для локалізації та гасіння загорянь на місці працюють пожежники

- розповів губернатор області андрій бочаров.

Він додав, що за попередніми даними, постраждалих немає.

Пацієнтам медустанови продовжується надання планової допомоги в інших відділеннях

- резюмував чиновник.

Довідка

ТОВ "лукойл-волгограднафтопереробка" - найбільший нафтопереробний завод волгоградської області та один із ключових активів ПАТ "лукойл". Підприємство щорічно переробляють понад 15 млн. тонн нафти.

Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.

Нагадаємо

16 серпня жителі російського волгограда повідомили про стовп густого чорного диму в районі НПЗ. До цього "росавіація" поінформувала про тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден в аеропорту. У місті було оголошено повітряну тривогу.

Вадим Хлюдзинський

