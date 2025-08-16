У російському Волгограді помітили стовп густого чорного диму в районі НПЗ: що відомо
Київ • УНН
Мешканці Волгограда повідомляють про стовп густого чорного диму в районі НПЗ, а Росавіація обмежила роботу аеропорту. Місцеві Telegram-канали стверджують, що це планове скидання нафтопродукту.
Жителі російського волгограда повідомляють про стовп густого чорного диму в районі НПЗ, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.
Деталі
Раніше Росавіація поінформувала про тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден в аеропорту. У місті було оголошено повітряну тривогу.
Місцеві телеграм-канали, однак, пишуть, що відбувається "планове скидання нафтопродукту для подальшого ремонту ємностей". "А швидкі летять теж через планове скидання?", "І пожежі туди мчать планово чи їх забули попередити?" - пишуть читачі у коментарях.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, 14 серпня Волгоградський НПЗ атакували дрони.