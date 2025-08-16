$41.450.00
12:47 • 2494 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
10:46 • 12056 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
09:52 • 17721 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
08:59 • 21780 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
07:28 • 33731 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 173094 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 170429 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 126056 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 115326 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 101268 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
У російському Волгограді помітили стовп густого чорного диму в районі НПЗ: що відомо

Київ • УНН

 • 756 перегляди

Мешканці Волгограда повідомляють про стовп густого чорного диму в районі НПЗ, а Росавіація обмежила роботу аеропорту. Місцеві Telegram-канали стверджують, що це планове скидання нафтопродукту.

У російському Волгограді помітили стовп густого чорного диму в районі НПЗ: що відомо

Жителі російського волгограда повідомляють про стовп густого чорного диму в районі НПЗ, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.

Деталі

Раніше Росавіація поінформувала про тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден в аеропорту. У місті було оголошено повітряну тривогу.

Місцеві телеграм-канали, однак, пишуть, що відбувається "планове скидання нафтопродукту для подальшого ремонту ємностей". "А швидкі летять теж через планове скидання?", "І пожежі туди мчать планово чи їх забули попередити?" - пишуть читачі у коментарях.

Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухів15.08.25, 05:24 • 116464 перегляди

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, 14 серпня Волгоградський НПЗ атакували дрони.

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу
Нафта
Безпілотний літальний апарат