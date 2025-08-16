У російському Волгограді помітили стовп густого чорного диму в районі НПЗ: що відомо

Жителі російського волгограда повідомляють про стовп густого чорного диму в районі НПЗ, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.

Деталі

Раніше Росавіація поінформувала про тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден в аеропорту. У місті було оголошено повітряну тривогу.

Місцеві телеграм-канали, однак, пишуть, що відбувається "планове скидання нафтопродукту для подальшого ремонту ємностей". "А швидкі летять теж через планове скидання?", "І пожежі туди мчать планово чи їх забули попередити?" - пишуть читачі у коментарях.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, 14 серпня Волгоградський НПЗ атакували дрони.