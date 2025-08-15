Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухів

Уночі 15 серпня місті сизрань самарської області опинилося під атакою дронів. Попередньо, під ударом нафтопереробний завод. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За словами місцевих, вибухи почалися близько 4:00 ранку, їх пролунало щонайменше десять. Унаслідок атаки на території НПЗ спалахнула пожежа.

Безпілотники летять з боку кузнецька, найактивніше біля села кашмір та уварівка - повідомляють місцеві канали.

Офіційних підтверджень або спростувань наразі не було.

Нагадаємо

Сизранський нафтопереробний завод є одним із найбільших підприємств самарської області. Об’єкт вже не вперше стає ціллю атак невідомих безпілотників. Ще в березні на нафтопереробному заводі в сизрані спалахнула пожежа площею 500 квадратних метрів, ймовірно, спричинена також атакою дронів.

Курськ під атакою невідомих дронів: є постраждалі та руйнування