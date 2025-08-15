$41.510.09
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 34365 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:23 • 50978 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 46556 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 33546 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 36547 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 50602 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 165448 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 88342 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 86031 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 75582 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Курськ під атакою невідомих дронів: є постраждалі та руйнування

Київ • УНН

 • 226 перегляди

У ніч на 15 серпня курськ зазнав атаки невідомих дронів, що спричинило вибухи та пошкодження інфраструктури. Попередньо, є дані про постраждалих та руйнування.

Курськ під атакою невідомих дронів: є постраждалі та руйнування

Вночі 15 серпня, у курську лунали вибухи, місто під атакою невідомих дронів. Попередньо, відомо про постраждалих та пошкодження інфраструктури. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН. 

Курська область: небезпека атаки БПЛА. Будьте пильними! Сили і засоби ППО приведені в готовність для відбиття можливої атаки

- повідомляють російські канали. 

Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи та сильний шум у місті. Попередньо є дані про постраждалих, пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Офіційна інформація щодо масштабів руйнувань та кількості постраждалих поки відсутня. 

Також надходять повідомлення про загоряння в одному з районів міста. У декількох квартирах вибито вікна. 

Нагадаємо

Вночі 14 серпня волгоградський нафтопереробний завод зазнав атаки безпілотників. Внаслідок падіння уламків сталися розлив та займання нафтопродуктів, постраждалих немає.

Безпілотники ГУР уразили нафтоперекачувальну станцію в брянський області - джерела 13.08.25, 11:26 • 4472 перегляди

Вероніка Марченко

Війна
Курськ