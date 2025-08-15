Курськ під атакою невідомих дронів: є постраждалі та руйнування
Київ • УНН
У ніч на 15 серпня курськ зазнав атаки невідомих дронів, що спричинило вибухи та пошкодження інфраструктури. Попередньо, є дані про постраждалих та руйнування.
Курська область: небезпека атаки БПЛА. Будьте пильними! Сили і засоби ППО приведені в готовність для відбиття можливої атаки
Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи та сильний шум у місті. Попередньо є дані про постраждалих, пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Офіційна інформація щодо масштабів руйнувань та кількості постраждалих поки відсутня.
Також надходять повідомлення про загоряння в одному з районів міста. У декількох квартирах вибито вікна.
Нагадаємо
Вночі 14 серпня волгоградський нафтопереробний завод зазнав атаки безпілотників. Внаслідок падіння уламків сталися розлив та займання нафтопродуктів, постраждалих немає.
