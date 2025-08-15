Курськ під атакою невідомих дронів: є постраждалі та руйнування

Вночі 15 серпня, у курську лунали вибухи, місто під атакою невідомих дронів. Попередньо, відомо про постраждалих та пошкодження інфраструктури. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.

Курська область: небезпека атаки БПЛА. Будьте пильними! Сили і засоби ППО приведені в готовність для відбиття можливої атаки - повідомляють російські канали.

Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи та сильний шум у місті. Попередньо є дані про постраждалих, пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Офіційна інформація щодо масштабів руйнувань та кількості постраждалих поки відсутня.

Також надходять повідомлення про загоряння в одному з районів міста. У декількох квартирах вибито вікна.

Нагадаємо

Вночі 14 серпня волгоградський нафтопереробний завод зазнав атаки безпілотників. Внаслідок падіння уламків сталися розлив та займання нафтопродуктів, постраждалих немає.

Безпілотники ГУР уразили нафтоперекачувальну станцію в брянський області - джерела