Нафтопереробний завод у російському волгограді під атакою дронів: що відомо

Сьогодні вночі волгоградський нафтопереробний завод зазнав атаки безпілотників. Внаслідок падіння уламків сталися розлив та займання нафтопродуктів. Повідомлень про постраждалих немає, пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Сьогодні вночі силами ППО міністерства оборони росії була відбита масована атака БпЛА на територію волгоградської області. В результаті падіння уламків виникло розливання та загоряння нафтопродуктів на волгоградському НПЗ - повідомив губернатор регіону.

За даними росЗМІ, пожежні служби оперативно приступили до ліквідації пожежі. Ймовірно йдеться про НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереробка", який раніше неодноразово піддавався атакам дронів.

Нагадаємо

У ніч на 13 серпня невідомі БпЛА атакували нафтопереробні заводи у волгограді та слов'янську-на-кубані. У волгограді уламки БпЛА впали на дах будинку, а в слов'янську-на-кубані загорівся автомобіль.

