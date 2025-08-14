Нафтопереробний завод у російському волгограді під атакою дронів: що відомо

$41.430.02
48.080.12
ukenru
13 серпня, 19:25 • 8126 перегляди
Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 20418 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 28828 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 31073 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 35736 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 72896 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 75751 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 143980 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 65655 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 120234 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0.8м/с
75%
756мм
Популярнi новини
Консультації Трампа з європейськими лідерами тривали понад годину – канцелярія президента Польщі13 серпня, 16:32 • 5912 перегляди
Німеччина профінансує пакет американської зброї для України на $500 мільйонів13 серпня, 16:35 • 8808 перегляди
Голова Євроради підвів підсумки онлайн-консультації європейських лідерів з Трампом13 серпня, 17:23 • 7786 перегляди
Наступні дні і тижні можуть бути вирішальними для України – президент Фінляндії Стубб13 серпня, 18:22 • 5916 перегляди
США мають намір запропонувати росії розробку рідкісноземельних мінералів на Алясці - The Telegraph13 серпня, 18:50 • 10100 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 143979 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 120234 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 111888 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 122821 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 94106 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 21245 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 44069 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 97640 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 114284 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 47299 перегляди
Актуальне
WhatsApp
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Brent

Нафтопереробний завод у російському волгограді під атакою дронів: що відомо

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Сьогодні вночі волгоградський нафтопереробний завод зазнав атаки безпілотників. Внаслідок падіння уламків сталися розлив та займання нафтопродуктів, постраждалих немає.

Нафтопереробний завод у російському волгограді під атакою дронів: що відомо

Сьогодні вночі волгоградський нафтопереробний завод зазнав атаки безпілотників. Внаслідок падіння уламків сталися розлив та займання нафтопродуктів. Повідомлень про постраждалих немає, пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Сьогодні вночі силами ППО міністерства оборони росії була відбита масована атака БпЛА на територію волгоградської області. В результаті падіння уламків виникло розливання та загоряння нафтопродуктів на волгоградському НПЗ

- повідомив губернатор регіону.

За даними росЗМІ, пожежні служби оперативно приступили до ліквідації пожежі. Ймовірно йдеться про НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереробка", який раніше неодноразово піддавався атакам дронів.

Нагадаємо

У ніч на 13 серпня невідомі БпЛА атакували нафтопереробні заводи у волгограді та слов'янську-на-кубані. У волгограді уламки БпЛА впали на дах будинку, а в слов'янську-на-кубані загорівся автомобіль.

В рф саратовський НПЗ зупинив роботу після атаки БпЛА - Bloomberg12.08.25, 02:10 • 3568 переглядiв

Залізнична станція в ростовській області рф охоплена вогнем після атаки БпЛА05.08.25, 02:53 • 4156 переглядiв

Вероніка Марченко

Новини СвітуПодії
Протиповітряна оборона