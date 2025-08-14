Нефтеперерабатывающий завод в российском Волгограде под атакой дронов: что известно

$41.430.02
48.080.12
ukenru
13 августа, 19:25 • 8642 просмотра
Кабмин предлагает установить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 21137 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 29449 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 31492 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 36081 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 73024 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 75852 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 144247 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 65712 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 120483 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0.8м/с
75%
756мм
Популярные новости
Консультации Трампа с европейскими лидерами длились более часа – канцелярия президента Польши13 августа, 16:32 • 6322 просмотра
Германия профинансирует пакет американского оружия для Украины на $500 миллионов13 августа, 16:35 • 9314 просмотра
Глава Евросовета подвел итоги онлайн-консультации европейских лидеров с Трампом13 августа, 17:23 • 8302 просмотра
Следующие дни и недели могут стать решающими для Украины – президент Финляндии Стубб13 августа, 18:22 • 6470 просмотра
США намерены предложить россии разработку редкоземельных минералов на Аляске - The Telegraph13 августа, 18:50 • 10826 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 144247 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 120483 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 112084 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 123027 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 94287 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 21385 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 44176 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 97737 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 114365 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 47372 просмотра
Актуальное
WhatsApp
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат
Хранитель
Нефть марки Brent

Нефтеперерабатывающий завод в российском Волгограде под атакой дронов: что известно

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Сегодня ночью волгоградский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке беспилотников. В результате падения обломков произошли разлив и возгорание нефтепродуктов, пострадавших нет.

Нефтеперерабатывающий завод в российском Волгограде под атакой дронов: что известно

Сегодня ночью волгоградский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке беспилотников. В результате падения обломков произошли разлив и возгорание нефтепродуктов. Сообщений о пострадавших нет, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Сегодня ночью силами ПВО министерства обороны России была отбита массированная атака БпЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков возникло разливание и загорание нефтепродуктов на волгоградском НПЗ

- сообщил губернатор региона.

По данным росСМИ, пожарные службы оперативно приступили к ликвидации пожара. Вероятно, речь идет о НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", который ранее неоднократно подвергался атакам дронов.

Напомним

В ночь на 13 августа неизвестные БпЛА атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Волгограде и Славянске-на-Кубани. В Волгограде обломки БпЛА упали на крышу дома, а в Славянске-на-Кубани загорелся автомобиль.

Саратовский НПЗ остановил работу после атаки БПЛА12.08.25, 02:10 • 3568 просмотров

Железнодорожная станция в Ростовской области РФ охвачена огнем после атаки БПЛА05.08.25, 02:53 • 4156 просмотров

Вероника Марченко

Новости МираПроисшествия
Зенитная война