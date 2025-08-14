Нефтеперерабатывающий завод в российском Волгограде под атакой дронов: что известно
Киев • УНН
Сегодня ночью волгоградский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке беспилотников. В результате падения обломков произошли разлив и возгорание нефтепродуктов, пострадавших нет.
Детали
Сегодня ночью силами ПВО министерства обороны России была отбита массированная атака БпЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков возникло разливание и загорание нефтепродуктов на волгоградском НПЗ
По данным росСМИ, пожарные службы оперативно приступили к ликвидации пожара. Вероятно, речь идет о НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", который ранее неоднократно подвергался атакам дронов.
Напомним
В ночь на 13 августа неизвестные БпЛА атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Волгограде и Славянске-на-Кубани. В Волгограде обломки БпЛА упали на крышу дома, а в Славянске-на-Кубани загорелся автомобиль.
