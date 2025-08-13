Атака БПЛА на нпз в двох регівонах рф: постраждалих нема

У ніч на 13 серпня невідомі БПЛА атакували нафтопереробні заводи у двох регіонах росії. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

Вибухи почули жителі волгограда і слов’янська-на-кубані краснодарського краю. У волгограді повідомили про падіння уламків БПЛА на дах 16-поверхового будинку. Повідомляється, що в червоноармійському районі міста розташований НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" - раніше його неодноразово атакували дрони.

Про постраждалих і загиблих наразі невідомо. Водночас у слов’янську-на-кубані також запалав нафтопереробний завод. В результаті загорівся автомобіль "ГАЗель", але постраждалих нема.

Нагадаємо

11 серпня безпілотники ГУР Міноборони України атакували "оренбурзький гелієвий завод" - єдине в рф підприємство, що виробляє критичний компонент для ракет.