Дрони ГУР атакували єдиний на росії завод з виробництва гелію для ракет - джерело
Київ • УНН
Безпілотники ГУР МО України атакували "оренбурзький гелієвий завод", єдине в рф підприємство, що виробляє критичний компонент для ракет. Місцеві жителі чули вибухи, влада перекрила ділянку траси М-5 "урал".
У понеділок, 11 серпня безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару в "Оренбурзький гелієвий завод" в місті оренбург, рф. Це єдине в росії підприємство, яке виробляє критично важливий компонент для виробництва ракет, у космічній галузі та авіапромисловості. Про це повідомляє УНН з посиланням свої джерела.
Деталі
Прольоти безпілотників могли спостерігати місцеві мешканці, які також повідомили про серію вибухів у районі заводу.
Близько 20:00 місцевою владою було прийнято рішення перекрити ділянку автодороги федерального значення М-5 "урал" в районі н.п. переволоцьке та холодні ключі (саме там розташована ціль ГУР МО).
Додатково
"Оренбурзький гелієвий завод" - єдине підприємство з виробництва гелію в рф та одне з найбільших у Європі, річна потужність якого складає переробку близько 15 млрд. куб. м природного газу. Гелій широко використовується у виробництві ракет, космічній галузі та авіапромисловості.
Атакована воєнною розвідкою ціль безпосередньо залучена до агресії росії проти України та є одним з ключових обʼєктів російського ВПК.
Нагадаємо
У неділю, 10 серпня в результаті спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України було уражено нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка", що розташований у місті ухта республіки комі, за понад дві тисячі кілометрів від українського кордону.