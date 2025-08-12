Дрони ГУР атакували єдиний на росії завод з виробництва гелію для ракет - джерело

$41.390.07
05:29 • 8696 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 65590 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 114955 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 165995 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 126097 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 91483 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 132238 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 130659 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 107765 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 74775 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Популярнi новини
"Послідовність кроків важлива": ЄС готує 19-й пакет санкцій проти рф через відмову від припинення вогню
11 серпня, 23:49 • 9770 перегляди
ЦПД РНБО: російська пропаганда поширює фейки про "нелюдську тактику" ЗСУ
12 серпня, 00:14 • 14696 перегляди
Українські військові показали знищення танка Т-72 та складу ПММ на Куп'янському напрямку
01:23 • 6070 перегляди
Киянин за $15-25 тисяч "знімав" чоловіків з військового обліку
02:50 • 11122 перегляди
"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України
03:11 • 3260 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня
07:04 • 126 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
06:40 • 1388 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом
11 серпня, 19:18 • 18036 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
11 серпня, 12:35 • 166003 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві
9 серпня, 15:20 • 118894 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
9 серпня, 13:49 • 234471 перегляди
Дрони ГУР атакували єдиний на росії завод з виробництва гелію для ракет - джерело

Київ • УНН

 • 1396 перегляди

Безпілотники ГУР МО України атакували "оренбурзький гелієвий завод", єдине в рф підприємство, що виробляє критичний компонент для ракет. Місцеві жителі чули вибухи, влада перекрила ділянку траси М-5 "урал".

Дрони ГУР атакували єдиний на росії завод з виробництва гелію для ракет - джерело

У понеділок, 11 серпня безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару в "Оренбурзький гелієвий завод" в місті оренбург, рф. Це єдине в росії підприємство, яке виробляє критично важливий компонент для виробництва ракет, у космічній галузі та авіапромисловості. Про це повідомляє УНН з посиланням свої джерела.

Деталі

Прольоти безпілотників могли спостерігати місцеві мешканці, які також повідомили про серію вибухів у районі заводу.

Близько 20:00 місцевою владою було прийнято рішення перекрити ділянку автодороги федерального значення М-5 "урал" в районі н.п. переволоцьке та холодні ключі (саме там розташована ціль ГУР МО). 

Додатково

 "Оренбурзький гелієвий завод" - єдине підприємство з виробництва гелію в рф та одне з найбільших у Європі, річна потужність якого складає переробку близько 15 млрд. куб. м природного газу. Гелій широко використовується у виробництві ракет, космічній галузі та авіапромисловості.

Атакована воєнною розвідкою ціль безпосередньо залучена до агресії росії проти України та є одним з ключових обʼєктів російського ВПК.

Нагадаємо

У неділю, 10 серпня в результаті спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України було уражено нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка", що розташований у місті ухта республіки комі, за понад дві тисячі кілометрів від українського кордону.

Анна Мурашко

ВійнаНовини Світу
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна