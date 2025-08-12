Дроны ГУР атаковали единственный в россии завод по производству гелия для ракет - источник
Киев • УНН
Беспилотники ГУР МО Украины атаковали "оренбургский гелиевый завод", единственное в рф предприятие, производящее критический компонент для ракет. Местные жители слышали взрывы, власти перекрыли участок трассы М-5 "урал".
В понедельник, 11 августа, беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли удар по "Оренбургскому гелиевому заводу" в городе оренбург, рф. Это единственное в россии предприятие, которое производит критически важный компонент для производства ракет, в космической отрасли и авиапромышленности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на свои источники.
Детали
Пролеты беспилотников могли наблюдать местные жители, которые также сообщили о серии взрывов в районе завода.
Около 20:00 местными властями было принято решение перекрыть участок автодороги федерального значения М-5 "урал" в районе н.п. переволоцкое и холодные ключи (именно там расположена цель ГУР МО).
Дополнительно
"Оренбургский гелиевый завод" - единственное предприятие по производству гелия в рф и одно из крупнейших в Европе, годовая мощность которого составляет переработку около 15 млрд. куб. м природного газа. Гелий широко используется в производстве ракет, космической отрасли и авиапромышленности.
Атакованная военной разведкой цель непосредственно задействована в агрессии россии против Украины и является одним из ключевых объектов российского ВПК.
Напомним
В воскресенье, 10 августа, в результате спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины был поражен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка", расположенный в городе ухта республики коми, более чем в двух тысячах километров от украинской границы.