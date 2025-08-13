Атака БПЛА на НПЗ в двух регионах рф: пострадавших нет

В ночь на 13 августа неизвестные БПЛА атаковали нефтеперерабатывающие заводы в двух регионах россии. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Взрывы услышали жители волгограда и славянска-на-кубани Краснодарского края. В Волгограде сообщили о падении обломков БПЛА на крышу 16-этажного дома. Сообщается, что в красноармейском районе города расположен НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" - ранее его неоднократно атаковали дроны.

О пострадавших и погибших пока неизвестно. В то же время в славянске-на-кубани также загорелся нефтеперерабатывающий завод. В результате загорелся автомобиль "ГАЗель", но пострадавших нет.

Напомним

11 августа беспилотники ГУР Минобороны Украины атаковали "оренбургский гелиевый завод" - единственное в рф предприятие, производящее критический компонент для ракет.