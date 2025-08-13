Атака БПЛА на НПЗ в двух регионах рф: пострадавших нет
Киев • УНН
В ночь на 13 августа неизвестные БПЛА атаковали нефтеперерабатывающие заводы в волгограде и славянске-на-кубани. В волгограде обломки БПЛА упали на крышу дома, а в славянске-на-кубани загорелся автомобиль.
В ночь на 13 августа неизвестные БПЛА атаковали нефтеперерабатывающие заводы в двух регионах россии. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.
Детали
Взрывы услышали жители волгограда и славянска-на-кубани Краснодарского края. В Волгограде сообщили о падении обломков БПЛА на крышу 16-этажного дома. Сообщается, что в красноармейском районе города расположен НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" - ранее его неоднократно атаковали дроны.
О пострадавших и погибших пока неизвестно. В то же время в славянске-на-кубани также загорелся нефтеперерабатывающий завод. В результате загорелся автомобиль "ГАЗель", но пострадавших нет.
Напомним
11 августа беспилотники ГУР Минобороны Украины атаковали "оренбургский гелиевый завод" - единственное в рф предприятие, производящее критический компонент для ракет.