Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
12 августа, 17:43 • 20900 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 49633 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 38428 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 69058 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 39003 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 39827 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 108448 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 98556 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 96893 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
Атака БПЛА на НПЗ в двух регионах рф: пострадавших нет

Киев • УНН

 • 252 просмотра

В ночь на 13 августа неизвестные БПЛА атаковали нефтеперерабатывающие заводы в волгограде и славянске-на-кубани. В волгограде обломки БПЛА упали на крышу дома, а в славянске-на-кубани загорелся автомобиль.

Атака БПЛА на НПЗ в двух регионах рф: пострадавших нет

В ночь на 13 августа неизвестные БПЛА атаковали нефтеперерабатывающие заводы в двух регионах россии. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Взрывы услышали жители волгограда и славянска-на-кубани Краснодарского края. В Волгограде сообщили о падении обломков БПЛА на крышу 16-этажного дома. Сообщается, что в красноармейском районе города расположен НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" - ранее его неоднократно атаковали дроны.

О пострадавших и погибших пока неизвестно. В то же время в славянске-на-кубани также загорелся нефтеперерабатывающий завод. В результате загорелся автомобиль "ГАЗель", но пострадавших нет.

Напомним

11 августа беспилотники ГУР Минобороны Украины атаковали "оренбургский гелиевый завод" - единственное в рф предприятие, производящее критический компонент для ракет.

Евгений Устименко

ВойнаНовости МираПроисшествия