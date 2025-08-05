Железнодорожная станция в Ростовской области РФ охвачена огнем после атаки БПЛА
Киев • УНН
В Ростовской области РФ после атаки БПЛА загорелась территория железнодорожной станции "Тацинская". Этот узел обеспечивает логистику Тацинской нефтяной базы и отгрузку зерна.
В Ростовской области РФ после атаки БПЛА загорелась территория железнодорожной станции "Тацинская". Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что после атаки в районе местной железнодорожной станции возник пожар.
Согласно открытым данным, через этот узел обеспечивается логистика и функционирование Тацинской нефтяной базы. Также там грузится зерно с местного элеватора.
В Ростовской области Силы обороны Украины продолжают атаки по важным стратегическим железнодорожным развязкам РФ, имеющим ключевое значение для военной логистики врага
Напомним
В ночь на 4 августа в нескольких городах Российской Федерации были слышны взрывы – их услышали жители Воронежа и города Фролово Волгоградской области. В частности, в городе Фролово Волгоградской области была атакована железнодорожная станция "Арчеда".
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