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Железнодорожная станция в Ростовской области РФ охвачена огнем после атаки БПЛА

Киев • УНН

 • 180 просмотра

В Ростовской области РФ после атаки БПЛА загорелась территория железнодорожной станции "Тацинская". Этот узел обеспечивает логистику Тацинской нефтяной базы и отгрузку зерна.

Железнодорожная станция в Ростовской области РФ охвачена огнем после атаки БПЛА

В Ростовской области РФ после атаки БПЛА загорелась территория железнодорожной станции "Тацинская". Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что после атаки в районе местной железнодорожной станции возник пожар.

Согласно открытым данным, через этот узел обеспечивается логистика и функционирование Тацинской нефтяной базы. Также там грузится зерно с местного элеватора.

В Ростовской области Силы обороны Украины продолжают атаки по важным стратегическим железнодорожным развязкам РФ, имеющим ключевое значение для военной логистики врага

- говорится в одном из сообщений.

Напомним

В ночь на 4 августа в нескольких городах Российской Федерации были слышны взрывы – их услышали жители Воронежа и города Фролово Волгоградской области. В частности, в городе Фролово Волгоградской области была атакована железнодорожная станция "Арчеда".

В Генштабе подтвердили поражение ряда важных объектов рф: два НПЗ, нефтебаза и "Электроприбор"02.08.25, 11:05 • 4517 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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