Железнодорожная станция в Ростовской области РФ охвачена огнем после атаки БПЛА

Зеленский ожидает от Свириденко доклад о программе действий для приграничных территорий

Зеленский ожидает от Свириденко доклад о программе действий для приграничных территорий

Зеленский ожидает от Свириденко доклад о программе действий для приграничных территорий

Зеленский ожидает от Свириденко доклад о программе действий для приграничных территорий 4 августа, 16:11 • 4564 просмотра