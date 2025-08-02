В Генштабе подтвердили поражение ряда важных объектов рф: два НПЗ, нефтебаза и "Электроприбор"

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение ряда важных объектов рф - Рязанский и Новокуйбышевский НПЗ, нефтебаза "Анна нефтепродукт" в Воронежской области рф, предприятие АО "Пензенское производственное объединение "Электроприбор" в пензе, пишет УНН.

Поражен ряд важных объектов рф - сообщили в Генштабе в субботу.

По данным Генштаба, "в ночь на 2 августа Силы обороны Украины нанесли успешные удары по верифицированным целям рф, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии против нашего государства. Атака стала ответом на недавние террористические обстрелы россией украинских городов, убийство и ранение гражданских жителей".

Подтверждено попадание в предприятия нефтеперерабатывающей отрасли страны-оккупанта - Рязанский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы. Также украинские дроны успешно атаковали базу горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт" в Воронежской области рф. Кроме того, поражено предприятие АО "Пензенское производственное объединение "Электроприбор", которое специализируется на производстве защищенных телекоммуникационных комплексов, криптографических средств связи и печатных плат для военной техники - сообщили в Генштабе.

Как указано, зафиксированы многочисленные взрывы и пожары на территории этих объектов. Более подробная информация о последствиях атак уточняется.

"Боевую работу выполнили подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.

"Систематическое и целенаправленное поражение объектов, обеспечивающих армию противника, будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Силы обороны принимают все законные меры, чтобы остановить геноцид нашего народа, который сегодня сознательно осуществляет московский режим. Дальше будет… Слава Украине", - подчеркнули в Генштабе.

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