У Генштабі підтвердили ураження низки важливих об’єктів рф: два НПЗ, нафтобаза і "Електроприлад"

$41.710.00
47.750.00
ukenru
1 серпня, 17:22 • 27603 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 103230 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 93239 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 59591 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 70518 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 130095 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 06:54 • 68321 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 05:15 • 155511 перегляди
"Слуги" показують зуби: нардепи розглядають можливості посилення парламентського контролю за іншими органами влади
1 серпня, 04:30 • 152330 перегляди
Відкритий банкінг та повернення повних штрафів за РРО: що зміниться для українців з 1 серпняPhoto
31 липня, 21:51 • 132910 перегляди
Трамп введе санкції після 10-денного дедлайну, але має сумнів щодо їхнього впливу на росію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1.2м/с
47%
750мм
Популярнi новини
Індія більше не купуватиме нафту в росії - Трамп1 серпня, 23:39 • 6398 перегляди
Сенатор Грем: Трамп прагне миру з росією, але з ним не варто жартувати2 серпня, 00:47 • 3946 перегляди
"Подивимося, що буде далі": Трамп розглядає зустріч з путіним до завершення "дедлайну"2 серпня, 02:22 • 11993 перегляди
"США готові вжити додаткових заходів": Трамп висунув росії та Україні 10-денний ультиматум для мирної угоди03:00 • 19855 перегляди
Вибухи у Пензі та Самарській області: дрони уразили НПЗ та оборонні заводиPhotoVideo03:20 • 8914 перегляди
Публікації
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 103230 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 63772 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 93239 перегляди
Ціни на ліки не знизились. Що насправді відбувається з фармацевтичним ринком1 серпня, 11:54 • 82157 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 130095 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Беньямін Нетаньягу
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Харків
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 16045 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 57028 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 77550 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 155093 перегляди
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 190416 перегляди
Актуальне
Шахед-136
CST-100 Starliner
Збиття Boeing 777 біля Донецька
Fox News
Facebook

У Генштабі підтвердили ураження низки важливих об’єктів рф: два НПЗ, нафтобаза і "Електроприлад"

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Уражено Рязанський та Новокуйбишевський НПЗ, нафтобазу "Анна нафтопродукт" та завод "Електроприлад".

У Генштабі підтвердили ураження низки важливих об’єктів рф: два НПЗ, нафтобаза і "Електроприлад"

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження низки важливих об’єктів рф - Рязанський та Новокуйбешивський НПЗ, нафтобаза "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області рф, підприємство АТ "Пензське виробниче об’єднання "Електроприлад" у пензі, пише УНН.

Уражено низку важливих об’єктів рф

- повідомили у Генштабі у суботу.

За даними Генштабу, "у ніч на 2 серпня Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях рф, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави. Атака стала відповіддю на нещодавні терористичні обстріли росією українських міст, вбивство та поранення цивільних мешканців".

Підтверджено влучання в підприємства нафтопереробної галузі країни-окупанта – Рязанський та Новокуйбешивський нафтопереробні заводи. Також, українські дрони успішно атакували базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області рф. Крім того, уражено підприємство АТ "Пензське виробниче об’єднання "Електроприлад", яке спеціалізується на виробництві захищених телекомунікаційних комплексів, криптографічних засобів зв’язку та друкованих платах для військової техніки

- повідомили у Генштабі.

Як вказано, зафіксовано численні вибухи та пожежі на території цих об’єктів. Більш детальна інформація щодо наслідків атак уточнюється.

"Бойову роботу виконали підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України, у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України", - ідеться у повідомленні.

"Систематичне та цілеспрямоване ураження об’єктів, що забезпечують армію противника, триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Сили оборони вживають всіх законних заходів, щоб зупинити геноцид нашого народу, який сьогодні свідомо здійснює московський режим. Далі буде… Слава Україні", - наголосили у Генштабі.

Нічні вибухи та пожежі у рф та окупованому Криму: під ударом НПЗ, аеродроми та заводи02.08.25, 09:43 • 1594 перегляди

Юлія Шрамко

ВійнаНовини Світу
Генеральний штаб Збройних сил України
Служба безпеки України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна