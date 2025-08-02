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Ночные взрывы и пожары в РФ и оккупированном Крыму: под ударом НПЗ, аэродромы и заводы

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Этой ночью взрывы гремели в нескольких российских регионах и в оккупированном Крыму, атакованы НПЗ в Рязани, Самаре, нефтебаза в Феодосии, заводы в Пензе и аэродромы. Это произошло на фоне сообщений о массированной атаке дронов.

Ночные взрывы и пожары в РФ и оккупированном Крыму: под ударом НПЗ, аэродромы и заводы

Этой ночью взрывы прогремели в ряде российских регионов и во временно оккупированном Крыму на фоне сообщений об атаке дронов, громко было в районах нефтеперерабатывающих заводов в Рязани, Самарской области и нефтебазы во временно оккупированной Феодосии, заводов в Пензе, а также аэродромов в Липецке и Приморско-Ахтарске Краснодарского края РФ. Об этом пишет УНН со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко и Telegram-каналы.

Детали

"Рязань. Поражен НПЗ. Феодосия. Пожар в районе нефтебазы. (...) Пенза - удар по заводу. И это еще не конец", - написал Андрющенко в Telegram.

Telegram-каналы сообщают также о том, что после ночной атаки что-то сильно горит в районе военного аэродрома в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, который используется для запуска иранских ударных БПЛА "Shahed" по Украине.

Кроме того, было громко в районе аэродрома в Липецке, а также сообщается, что в Пензе был поражен завод "Производственное объединение "Электроприбор", имеющий важное значение для военно-промышленного комплекса Российской Федерации, а также "Радиозавод", и НПЗ в Новокуйбышевске в Самарской области.

Взрывы в Пензе и Самарской области: дроны поразили НПЗ и оборонные заводы02.08.25, 06:20 • 6086 просмотров

Напомним

Россия ночью запустила по Украине 53 дрона, в том числе 8 скоростных (реактивных), обезврежено 45 из них, в том числе все 8 реактивных.

Павел Башинский

ВойнаНовости Мира
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Феодосия
Украина