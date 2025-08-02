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45 з 53 російських дронів знешкодили над Україною, у тому числі всі 8 реактивних

Київ • УНН

 • 610 перегляди

Уночі 2 серпня росія атакувала Україну 53 дронами, включаючи 8 реактивних. Сили ППО знешкодили 45 цілей, серед них усі реактивні БпЛА.

45 з 53 російських дронів знешкодили над Україною, у тому числі всі 8 реактивних

росія вночі запустила по Україні 53 дрони, у тому числі 8 швидкісних (реактивних), знешкоджено 45 з них, у тому числі всі 8 реактивних, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 2 серпня ворог атакував 53 засобами повітряного нападу: 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ - рф, Гвардійське - ТОТ Криму, а також 8-ма швидкісними (реактивними) БпЛА із Брянської обл. рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 45 повітряних цілей: 8 реактивних безпілотників та 37 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання 8 БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - ідеться у повідомленні.

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Юлія Шрамко

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