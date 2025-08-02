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За добу на фронті сталося 172 бої: ЗСУ стримують ворога на понад 10 напрямках (карти)

Київ • УНН

 • 554 перегляди

За добу 1 серпня на фронті відбулося 172 бойові зіткнення. ЗСУ уразили сім районів зосередження особового складу та дві артсистеми ворога.

За добу на фронті сталося 172 бої: ЗСУ стримують ворога на понад 10 напрямках (карти)

Упродовж доби 1 серпня на російсько-українському фронті відбулося 172 бойові зіткнення. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Про це інформує УНН з посиланням на ранковий звіт Генштабу Збройних сил України від 02.08.2025 року.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 08:00 на фронті зафіксовано 172 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 70 авіаційних ударів, застосувавши 116 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5859 обстрілів, з них 62 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3766 дронів-камікадзе

- йдеться у зведенні.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Підлиман Харківської області; Костянтинівка Донецької області; Білогір’я Запорізької області; Херсон, Козацьке Херсонської області.

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і дві артилерійські системи ворога.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім атак російських загарбників. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані бомби, здійснив 445 обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку - у районах Красного Першого та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове, Лозова та Кіндрашівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та Діброва.

На Сіверському напрямку ворог шість разів йшов на позиції наших підрозділів у районах Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили два ворожі штурми у бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак поблизу населених пунктів Диліївка, Кримське, Торецьк та Олександро-Калинове.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Затишок, Лисівка, Промінь, Звірове, Удачне, Дачне та Зелений Кут.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 наступальні дії агресора у районах Олександроград, Піддубне, Товсте, Маліївка, Воскресенка та Новопіль.

На Оріхівському напрямку поблизу Кам’янського загарбники здійснили одну марну атаку на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку підрозділи ворога сім разів намагалися йти вперед на позиції наших військ.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не відбулося.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1010 осіб. Також українські воїни знешкодили одну бойову броньовану машину, 38 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 139 БпЛА та 130 одиниць автомобільної техніки окупантів.

росія і окупований Крим під масованою атакою дронів: подробиці02.08.25, 03:33 • 2686 переглядiв

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