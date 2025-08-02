За добу армія рф втратила 1010 військових, понад сотню БПЛА та десятки артсистем
Київ • УНН
За добу 1 серпня російська армія втратила 1010 військових та низку техніки. Загальні втрати ворога з 24.02.22 перевищили мільйон осіб.
Упродовж минулої доби, 1 серпня на фронті російська окупаційна армія втратила ще 1010 своїх військових, а також низку одиниць техніки й озброєння. Про це інформує Генштаб Збройних сил України, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1055210 (+1010) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11068 (0)
- бойових броньованих машин ‒ 23069 (+1)
- артилерійських систем ‒ 30982 (+38)
- РСЗВ ‒ 1452 (+1)
- засоби ППО ‒ 1203 (0)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 49196 (+139)
- крилаті ракети ‒ 3551 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 57024 (+130)
- спеціальна техніка ‒ 3935 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
1 серпня 2025 року на фронті відбулося 130 бойових зіткнень, ворог здійснив 49 авіаударів та використав 1394 дрони-камікадзе. ЗСУ відбивають атаки та виснажують потенціал окупантів.
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