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За добу армія рф втратила 1010 військових, понад сотню БПЛА та десятки артсистем

Київ • УНН

 • 48 перегляди

За добу 1 серпня російська армія втратила 1010 військових та низку техніки. Загальні втрати ворога з 24.02.22 перевищили мільйон осіб.

За добу армія рф втратила 1010 військових, понад сотню БПЛА та десятки артсистем

Упродовж минулої доби, 1 серпня на фронті російська окупаційна армія втратила ще 1010 своїх військових, а також низку одиниць техніки й озброєння. Про це інформує Генштаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1055210 (+1010) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11068 (0)
      • бойових броньованих машин ‒ 23069 (+1)
        • артилерійських систем ‒ 30982 (+38)
          • РСЗВ ‒ 1452 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1203 (0)
              • літаків ‒ 421 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 49196 (+139)
                    • крилаті ракети ‒ 3551 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 57024 (+130)
                            • спеціальна техніка ‒ 3935 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              1 серпня 2025 року на фронті відбулося 130 бойових зіткнень, ворог здійснив 49 авіаударів та використав 1394 дрони-камікадзе. ЗСУ відбивають атаки та виснажують потенціал окупантів.

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