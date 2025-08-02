За добу армія рф втратила 1010 військових, понад сотню БПЛА та десятки артсистем

Упродовж минулої доби, 1 серпня на фронті російська окупаційна армія втратила ще 1010 своїх військових, а також низку одиниць техніки й озброєння. Про це інформує Генштаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1055210 (+1010) осіб ліквідовано

танків ‒ 11068 (0)

бойових броньованих машин ‒ 23069 (+1)

артилерійських систем ‒ 30982 (+38)

РСЗВ ‒ 1452 (+1)

засоби ППО ‒ 1203 (0)

літаків ‒ 421 (0)

гелікоптерів ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 49196 (+139)

крилаті ракети ‒ 3551 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 57024 (+130)

спеціальна техніка ‒ 3935 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

1 серпня 2025 року на фронті відбулося 130 бойових зіткнень, ворог здійснив 49 авіаударів та використав 1394 дрони-камікадзе. ЗСУ відбивають атаки та виснажують потенціал окупантів.

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