За сутки армия РФ потеряла 1010 военных, более сотни БПЛА и десятки артсистем
Киев • УНН
За сутки 1 августа российская армия потеряла 1010 военных и ряд техники. Общие потери врага с 24.02.22 превысили миллион человек.
За прошедшие сутки, 1 августа, на фронте российская оккупационная армия потеряла еще 1010 своих военных, а также ряд единиц техники и вооружения. Об этом информирует Генштаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1055210 (+1010) человек ликвидировано
- танков ‒ 11068 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 23069 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 30982 (+38)
- РСЗО ‒ 1452 (+1)
- средства ПВО ‒ 1203 (0)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 49196 (+139)
- крылатые ракеты ‒ 3551 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 57024 (+130)
- специальная техника ‒ 3935 (0)
Данные уточняются.
Напомним
1 августа 2025 года на фронте произошло 130 боевых столкновений, враг совершил 49 авиаударов и использовал 1394 дрона-камикадзе. ВСУ отбивают атаки и истощают потенциал оккупантов.
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