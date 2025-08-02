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За сутки армия РФ потеряла 1010 военных, более сотни БПЛА и десятки артсистем

Киев • УНН

 • 28 просмотра

За сутки 1 августа российская армия потеряла 1010 военных и ряд техники. Общие потери врага с 24.02.22 превысили миллион человек.

За сутки армия РФ потеряла 1010 военных, более сотни БПЛА и десятки артсистем

За прошедшие сутки, 1 августа, на фронте российская оккупационная армия потеряла еще 1010 своих военных, а также ряд единиц техники и вооружения. Об этом информирует Генштаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1055210 (+1010) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11068 (0)
      • боевых бронированных машин ‒ 23069 (+1)
        • артиллерийских систем ‒ 30982 (+38)
          • РСЗО ‒ 1452 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1203 (0)
              • самолетов ‒ 421 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 49196 (+139)
                    • крылатые ракеты ‒ 3551 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 57024 (+130)
                            • специальная техника ‒ 3935 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              1 августа 2025 года на фронте произошло 130 боевых столкновений, враг совершил 49 авиаударов и использовал 1394 дрона-камикадзе. ВСУ отбивают атаки и истощают потенциал оккупантов.

                              "США готовы принять дополнительные меры": Трамп выдвинул России и Украине 10-дневный ультиматум для мирного соглашения02.08.25, 05:00 • 12350 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Война
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