За сутки армия РФ потеряла 1010 военных, более сотни БПЛА и десятки артсистем

За прошедшие сутки, 1 августа, на фронте российская оккупационная армия потеряла еще 1010 своих военных, а также ряд единиц техники и вооружения. Об этом информирует Генштаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1055210 (+1010) человек ликвидировано

танков ‒ 11068 (0)

боевых бронированных машин ‒ 23069 (+1)

артиллерийских систем ‒ 30982 (+38)

РСЗО ‒ 1452 (+1)

средства ПВО ‒ 1203 (0)

самолетов ‒ 421 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 49196 (+139)

крылатые ракеты ‒ 3551 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 57024 (+130)

специальная техника ‒ 3935 (0)

Данные уточняются.

Напомним

1 августа 2025 года на фронте произошло 130 боевых столкновений, враг совершил 49 авиаударов и использовал 1394 дрона-камикадзе. ВСУ отбивают атаки и истощают потенциал оккупантов.

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