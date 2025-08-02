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Генштаб: На фронті відбулось 130 бойових зіткнень

Київ • УНН

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1 серпня 2025 року на фронті відбулося 130 бойових зіткнень, ворог здійснив 49 авіаударів та використав 1394 дрони-камікадзе. ЗСУ відбивають атаки та виснажують потенціал окупантів.

Генштаб: На фронті відбулось 130 бойових зіткнень

Від початку доби п'ятниці, 1 серпня, на російсько-українському фронті відбулося 130 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України від 01.08.2025 року.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 годину, на фронті відбулося 130 боєзіткнень.  

Противник завдав 49 авіаційних ударів, застосував 82 керовані авіабомби, використав для ударів 1 394 дрони-камікадзе, здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів позицій наших військ та населених пункті

- звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу.  

Ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши 21 керовану бомбу, здійснив 268 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню

- йдеться у звіті.

Ворог тричі атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Красного Першого та Кам’янки, одне боєзіткнення триває до цього часу.

Ворог сім разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Голубівка та Загризове, два боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку російські війська 17 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів: Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та Діброва. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили шість штурмів ворожих військ в районах Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

01 серпня наші війська відбили дві атаки противника у бік Білої Гори на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні п’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів: Диліївка, Кримське, Торецьк та Олександро-Калинове.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 48 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів: Попів Яр, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Затишок, Лисівка, Промінь, Звірове, Удачне, Дачне та Зелений Кут. Бої не вщухають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 112 та поранили 49 окупантів на даному напрямку; знищили три автомобілі, три мотоцикли, 22 БпЛА та укриття для особового складу; окрім цього, пошкоджено автомобіль, пункт управління БпЛА та артилерійську систему противника

- повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 11 атак на позиції українських військ. Противник намагався просунутися в районах населених пунктів: Олександроград, Піддубне, Товсте, Маліївка, Воскресенка та Новопіль. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили наступ ворога у районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку сім марних спроб просунутись вперед здійснили підрозділи загарбників.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не відбулося.

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