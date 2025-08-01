Евакуація з Дніпропетровщини та Запоріжжя значно зросла через наближення фронту - УЗ

У липні втричі збільшилась кількість евакуйованих пасажирів з Дніпропетровської області та майже вдвічі з Запорізької. Це відбувається через наближення лінії фронту, пише УНН з посиланням на Укрзалізницю.

На жаль, фронт продовжує рухатись до мирних міст, відтак збільшилась кількість евакуйованих пасажирів з Дніпропетровщини (втричі порівняно з червнем) та Запоріжжя (майже вдвічі). Основні напрямки залишаються незмінними — з прифронтових регіонів на захід України - говориться у повідомленні.

Зазначається, що ключовими регіонами евакуації є:

• Дніпропетровщина

• Запоріжжя

• Харківщина

• Сумщина

• Херсонщина

Зазначається, що здебільшого серед пасажирів цих рейсів — найвразливіші групи, люди з інвалідністю, літні люди, родини з дітьми, з тваринами та інші соціальні категорії. Загалом за липень з прифронтових регіонів було евакуйовано 1239 людей.

Доповнення

Під час евакуації із Покровська ворожий дрон намагався атакувати екіпаж "білого янгола". Поліцейським вдалося вчасно збити його за допомогою спеціальної рушниці.