Евакуація з Дніпропетровщини та Запоріжжя значно зросла через наближення фронту - УЗ
Київ • УНН
Кількість евакуйованих пасажирів з Дніпропетровської та Запорізької областей значно зросла у липні. Це пов'язано з наближенням лінії фронту, основні напрямки евакуації – захід України.
У липні втричі збільшилась кількість евакуйованих пасажирів з Дніпропетровської області та майже вдвічі з Запорізької. Це відбувається через наближення лінії фронту, пише УНН з посиланням на Укрзалізницю.
На жаль, фронт продовжує рухатись до мирних міст, відтак збільшилась кількість евакуйованих пасажирів з Дніпропетровщини (втричі порівняно з червнем) та Запоріжжя (майже вдвічі). Основні напрямки залишаються незмінними — з прифронтових регіонів на захід України
Зазначається, що ключовими регіонами евакуації є:
• Дніпропетровщина
• Запоріжжя
• Харківщина
• Сумщина
• Херсонщина
Зазначається, що здебільшого серед пасажирів цих рейсів — найвразливіші групи, люди з інвалідністю, літні люди, родини з дітьми, з тваринами та інші соціальні категорії. Загалом за липень з прифронтових регіонів було евакуйовано 1239 людей.
Доповнення
Під час евакуації із Покровська ворожий дрон намагався атакувати екіпаж "білого янгола". Поліцейським вдалося вчасно збити його за допомогою спеціальної рушниці.