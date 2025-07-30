Евакуація з Покровська: поліцейські "Білого янгола" збили ворожий дрон
Київ • УНН
Під час евакуації з Покровська ворожий дрон намагався атакувати екіпаж «білого янгола». Поліцейські збили його за допомогою спеціальної рушниці.
Під час евакуації із Покровська ворожий дрон намагався атакувати екіпаж "білого янгола". Поліцейським вдалося вчасно збити його за допомогою спеціальної рушниці, передає УНН із посиланням на МВС.
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Попри смертельну небезпеку, поліція спільно з волонтерами здійснила кілька заїздів до Покровська.
За даними МВС, заявки на евакуацію надходять постійно. За один рейс вдається вивезти до 8 осіб. Люди поспіхом забирають лише найнеобхідніше та хатніх тваринок і намагаються якнайшвидше покинути зону обстрілів.
Екіпаж "Білий янгол" потрапив під удари ворожих дронів під час евакуації з Покровська та Родинського 28.07.25, 17:21 • 3824 перегляди
"Нещодавно дрон вдарив — я осліпла на одне око, ногу посікло", - розповідає місцева жителька.
Як повідомили правоохоронці, під час евакуації ворожий дрон намагався атакувати екіпаж. Поліцейським вдалося вчасно збити його за допомогою спеціальної рушниці.