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Евакуація з Покровська: поліцейські "Білого янгола" збили ворожий дрон

Київ • УНН

 • 598 перегляди

Під час евакуації з Покровська ворожий дрон намагався атакувати екіпаж «білого янгола». Поліцейські збили його за допомогою спеціальної рушниці.

Евакуація з Покровська: поліцейські "Білого янгола" збили ворожий дрон

Під час евакуації із Покровська ворожий дрон намагався атакувати екіпаж "білого янгола". Поліцейським вдалося вчасно збити його за допомогою спеціальної рушниці, передає УНН із посиланням на МВС.

Деталі

Попри смертельну небезпеку, поліція спільно з волонтерами здійснила кілька заїздів до Покровська.

За даними МВС, заявки на евакуацію надходять постійно. За один рейс вдається вивезти до 8 осіб. Люди поспіхом забирають лише найнеобхідніше та хатніх тваринок і намагаються якнайшвидше покинути зону обстрілів.

Екіпаж "Білий янгол" потрапив під удари ворожих дронів під час евакуації з Покровська та Родинського 28.07.25, 17:21 • 3824 перегляди

"Нещодавно дрон вдарив — я осліпла на одне око, ногу посікло", - розповідає місцева жителька.

Як повідомили правоохоронці, під час евакуації ворожий дрон намагався атакувати екіпаж. Поліцейським вдалося вчасно збити його за допомогою спеціальної рушниці.

Антоніна Туманова

Війна
Покровськ