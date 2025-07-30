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Эвакуация из Покровска: полицейские "Белого ангела" сбили вражеский дрон

Киев • УНН

 • 712 просмотра

Во время эвакуации из Покровска вражеский дрон пытался атаковать экипаж «белого ангела». Полицейские сбили его с помощью специального ружья.

Эвакуация из Покровска: полицейские "Белого ангела" сбили вражеский дрон

Во время эвакуации из Покровска вражеский дрон пытался атаковать экипаж "белого ангела". Полицейским удалось вовремя сбить его с помощью специального ружья, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

Несмотря на смертельную опасность, полиция совместно с волонтерами совершила несколько заездов в Покровск.

По данным МВД, заявки на эвакуацию поступают постоянно. За один рейс удается вывезти до 8 человек. Люди спешно забирают только самое необходимое и домашних животных и стараются как можно быстрее покинуть зону обстрелов.

Экипаж "Белый ангел" попал под удары вражеских дронов во время эвакуации из Покровска и Родинского28.07.25, 17:21 • 3824 просмотра

"Недавно дрон ударил — я ослепла на один глаз, ногу посекло", - рассказывает местная жительница.

Как сообщили правоохранители, во время эвакуации вражеский дрон пытался атаковать экипаж. Полицейским удалось вовремя сбить его с помощью специального ружья.

Антонина Туманова

Война
Покровск