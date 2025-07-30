Эвакуация из Покровска: полицейские "Белого ангела" сбили вражеский дрон
Киев • УНН
Во время эвакуации из Покровска вражеский дрон пытался атаковать экипаж «белого ангела». Полицейские сбили его с помощью специального ружья.
Во время эвакуации из Покровска вражеский дрон пытался атаковать экипаж "белого ангела". Полицейским удалось вовремя сбить его с помощью специального ружья, передает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
Несмотря на смертельную опасность, полиция совместно с волонтерами совершила несколько заездов в Покровск.
По данным МВД, заявки на эвакуацию поступают постоянно. За один рейс удается вывезти до 8 человек. Люди спешно забирают только самое необходимое и домашних животных и стараются как можно быстрее покинуть зону обстрелов.
Экипаж "Белый ангел" попал под удары вражеских дронов во время эвакуации из Покровска и Родинского28.07.25, 17:21 • 3824 просмотра
"Недавно дрон ударил — я ослепла на один глаз, ногу посекло", - рассказывает местная жительница.
Как сообщили правоохранители, во время эвакуации вражеский дрон пытался атаковать экипаж. Полицейским удалось вовремя сбить его с помощью специального ружья.