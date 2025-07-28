Экипаж "Белый ангел" попал под удары вражеских дронов во время эвакуации из Покровска и Родинского
Киев • УНН
В Донецкой области полицейские и волонтеры эвакуировали двух раненых мужчин и других жителей. Спасательная операция проходила под непрерывными воздушными атаками, вынуждая прятаться.
Полицейские совместно с волонтерами в Донецкой области эвакуировали двух раненых мужчин, а также других жителей. Спасательная операция проходила под непрерывными атаками с воздуха. Чтобы выжить, "белые ангелы" вместе с эвакуированными были вынуждены оставлять транспорт и прятаться, где придется, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
Из Родинского правоохранители вывезли пожилую женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться. Также оказали первую помощь двум раненым жителям и эвакуировали их в больницу.
Из Покровска была эвакуирована семья, которая только что пережила российскую атаку.
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Вместе с полицейским автомобилем выехали еще две семьи на собственном транспорте.
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