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Экипаж "Белый ангел" попал под удары вражеских дронов во время эвакуации из Покровска и Родинского

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

В Донецкой области полицейские и волонтеры эвакуировали двух раненых мужчин и других жителей. Спасательная операция проходила под непрерывными воздушными атаками, вынуждая прятаться.

Экипаж "Белый ангел" попал под удары вражеских дронов во время эвакуации из Покровска и Родинского

Полицейские совместно с волонтерами в Донецкой области эвакуировали двух раненых мужчин, а также других жителей. Спасательная операция проходила под непрерывными атаками с воздуха. Чтобы выжить, "белые ангелы" вместе с эвакуированными были вынуждены оставлять транспорт и прятаться, где придется, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Из Родинского правоохранители вывезли пожилую женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться. Также оказали первую помощь двум раненым жителям и эвакуировали их в больницу.

Из Покровска была эвакуирована семья, которая только что пережила российскую атаку. 

Прилетело к нам, а раньше – в трех домах от нас. Погибли два человека, одна девушка спаслась. Был пожар, люди сгорели 

– рассказала женщина из Покровска.

Вместе с полицейским автомобилем выехали еще две семьи на собственном транспорте.

Всю дорогу мы молились, чтобы выехать живыми. Спасибо, что помогли вырваться из ада 

- добавили спасенные люди.

В Донецкой области расширили зону эвакуации семей с детьми: в ОВА озвучили перечень населенных пунктов24.07.25, 17:33 • 4658 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Национальная полиция Украины
Покровск
Донецкая область
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