В Донецкой области расширили зону эвакуации семей с детьми: в ОВА озвучили перечень населенных пунктов

В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми – это касается города Доброполье и ряда населенных пунктов Добропольской общины. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Соответствующее решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

Начинаем эвакуацию семей с детьми в принудительном порядке из города Доброполье, сел Анновка, Новый Донбасс, Рубежное Добропольской общины и сел Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка, Ракша Криворожской общины. Всего в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно находится 928 детей - написал Филашкин.

Он дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОГА и правоохранителям организовать надлежащую эвакуацию этих детей и членов их семей, а также обеспечить надлежащие условия проживания в более безопасных регионах Украины.

В очередной раз подчеркиваю: пребывание на территории Донецкой области несет постоянную опасность. Эвакуируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности – с таким призывом к населению обратился Филашкин.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Донецкой области расширен перечень населенных пунктов, где комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00. Это касается территорий, расположенных менее чем в 10 километрах от фронта, заявил начальник ОВА Вадим Филашкин.