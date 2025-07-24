В Донецкой области расширили зону эвакуации семей с детьми: в ОВА озвучили перечень населенных пунктов
Киев • УНН
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми, включив город Доброполье и ряд населенных пунктов Добропольской и Криворожской общин. Решение принято региональной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС, касается около 928 детей.
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми – это касается города Доброполье и ряда населенных пунктов Добропольской общины. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Соответствующее решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.
Начинаем эвакуацию семей с детьми в принудительном порядке из города Доброполье, сел Анновка, Новый Донбасс, Рубежное Добропольской общины и сел Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка, Ракша Криворожской общины. Всего в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно находится 928 детей
Он дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОГА и правоохранителям организовать надлежащую эвакуацию этих детей и членов их семей, а также обеспечить надлежащие условия проживания в более безопасных регионах Украины.
В очередной раз подчеркиваю: пребывание на территории Донецкой области несет постоянную опасность. Эвакуируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Донецкой области расширен перечень населенных пунктов, где комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00. Это касается территорий, расположенных менее чем в 10 километрах от фронта, заявил начальник ОВА Вадим Филашкин.