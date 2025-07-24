На Донеччині розширили зону евакуації сімей з дітьми: у ОВА озвучили перелік населених пунктів

$41.770.00
48.980.12
ukenru
Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП
15:34 • 2114 перегляди
Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП
Ексклюзив
11:10 • 53906 перегляди
Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози
11:05 • 44055 перегляди
НБУ зберіг ключову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
24 липня, 08:34 • 81209 перегляди
Політолог про перемовини в Стамбулі: Трамп має "зчитати" їх як знущання з себе
24 липня, 07:16 • 64171 перегляди
ЄС закликав Китай тиснути на путіна для припинення війни рф проти України
23 липня, 20:24 • 74951 перегляди
"Держава не заважатиме тим, хто працює чесно": уряд затвердив мораторій на перевірки бізнесу
23 липня, 20:09 • 95168 перегляди
Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні військової допомоги на 322 млн доларів
23 липня, 20:05 • 67876 перегляди
Наймолодшому - 27 років, найстаршому - 66 років. Частина була у неволі понад 3 роки: деталі звільнення із полону захисників України
23 липня, 19:49 • 50386 перегляди
Понад 1,2 тис. людей візьмуть участь в обміні між Україною та рф – Умєров
23 липня, 16:26 • 74349 перегляди
Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
1м/с
33%
747мм
Популярнi новини
Київщина впроваджує диференційований сигнал повітряної тривоги: що це означає24 липня, 06:39 • 27826 перегляди
Імітація боротьби за пацієнтів: як нардеп Кузьміних перетворив підкомітет з фармації на інструмент лобізму олігархів24 липня, 06:41 • 103207 перегляди
рф атакувала Україну 103 дронами та 4 ракетами після переговорів у Стамбулі - Зеленський24 липня, 07:40 • 17661 перегляди
Міненерго: ворог масовано атакував ТЕС24 липня, 08:03 • 64386 перегляди
Надала інформацію лише про частину викрадених українських дітей: Єрмак прокоментував заяви рф 11:07 • 9326 перегляди
Публікації
Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози
Ексклюзив
11:10 • 53877 перегляди
Імітація боротьби за пацієнтів: як нардеп Кузьміних перетворив підкомітет з фармації на інструмент лобізму олігархів24 липня, 06:41 • 103275 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
23 липня, 16:25 • 164235 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 246305 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати23 липня, 06:28 • 302278 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Вадим Філашкін
Ілон Маск
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Німеччина
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 179851 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 298330 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 382426 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 386752 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 375565 перегляди
Актуальне
Су-34
C-130 Hercules
Facebook
TikTok
Instagram

На Донеччині розширили зону евакуації сімей з дітьми: у ОВА озвучили перелік населених пунктів

Київ • УНН

 • 1408 перегляди

На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми, включивши місто Добропілля та низку населених пунктів Добропільської та Криворізької громад. Рішення ухвалено регіональною комісією з питань ТЕБ і НС, стосується близько 928 дітей.

На Донеччині розширили зону евакуації сімей з дітьми: у ОВА озвучили перелік населених пунктів

На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми – це стосується міста Добропілля і низки населених пунктів Добропільської громади. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.

Розпочинаємо евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Добропілля, сіл Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади та сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка, Ракша Криворізької громади. Всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 928 дітей

- написав Філашкін.

Він дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА і правоохоронцям організувати належну евакуацію цих дітей і членів їхніх сімей, а також забезпечити належні умови проживання у більш безпечних регіонах України.

Вкотре наголошую: перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку. Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку

– з таким закликом до населення звернувся Філашкін.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на Донеччині розширено перелік населених пунктів, де комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00. Це стосується територій, розташованих менш ніж за 10 кілометрів від фронту, заявив начальник ОВА Вадим Філашкін.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Вадим Філашкін
Донецька область
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9