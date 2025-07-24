На Донеччині розширили зону евакуації сімей з дітьми: у ОВА озвучили перелік населених пунктів

На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми – це стосується міста Добропілля і низки населених пунктів Добропільської громади. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

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Відповідне рішення було ухвалене на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.

Розпочинаємо евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Добропілля, сіл Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади та сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка, Ракша Криворізької громади. Всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 928 дітей - написав Філашкін.

Він дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА і правоохоронцям організувати належну евакуацію цих дітей і членів їхніх сімей, а також забезпечити належні умови проживання у більш безпечних регіонах України.

Вкотре наголошую: перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку. Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку – з таким закликом до населення звернувся Філашкін.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на Донеччині розширено перелік населених пунктів, де комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00. Це стосується територій, розташованих менш ніж за 10 кілометрів від фронту, заявив начальник ОВА Вадим Філашкін.