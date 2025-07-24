На Донеччині розширили зону евакуації сімей з дітьми: у ОВА озвучили перелік населених пунктів
Київ • УНН
На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми, включивши місто Добропілля та низку населених пунктів Добропільської та Криворізької громад. Рішення ухвалено регіональною комісією з питань ТЕБ і НС, стосується близько 928 дітей.
На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми – це стосується міста Добропілля і низки населених пунктів Добропільської громади. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Деталі
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.
Розпочинаємо евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Добропілля, сіл Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади та сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка, Ракша Криворізької громади. Всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 928 дітей
Він дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА і правоохоронцям організувати належну евакуацію цих дітей і членів їхніх сімей, а також забезпечити належні умови проживання у більш безпечних регіонах України.
Вкотре наголошую: перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку. Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що на Донеччині розширено перелік населених пунктів, де комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00. Це стосується територій, розташованих менш ніж за 10 кілометрів від фронту, заявив начальник ОВА Вадим Філашкін.