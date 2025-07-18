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На Донеччині розширено територію, де комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00 - ОВА

Київ • УНН

 • 2474 перегляди

На Донеччині розширено перелік населених пунктів, де комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00. Це стосується територій, розташованих менш ніж за 10 кілометрів від фронту, згідно з розпорядженням начальника Донецької ОВА.

На Донеччині розширено територію, де комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00 - ОВА

У Донецькій області розширено перелік населених пунктів, де комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

На виконання директиви командувача ОСУВ "Хортиця" підписав розпорядження щодо зміни переліку населених пунктів, від яких до фронту менше 10 кілометрів. У цій частині Донеччини комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на решті території області, що віддалена від фронту більш ніж на 10 кілометрів, комендантська година, як і раніше, триватиме з 21:00 до 05:00.

Перелік населених пунктів із "довгою" комендантською годиною

Бахмутський район

Сіверська громада: Сіверськ, Дронівка, Платонівка, Серебрянка, Григорівка, Свято-Покровське, Різниківка.

Соледарська громада: Васюківка, Бондарне, Пазено, Федорівка, Хромівка, Голубівка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Привілля, Виїмка, Діброва, Липівка, Никифорівка, Федорівка Друга.

Торецька громада: Новоспаське, Щербинівка, Валентинівка, Дачне, Диліївка, Кримське, Суха Балка.

Званівська громада: Переїзне, Званівка, Верхньокам’янське, Кузьминівка.

Волноваський район

Великоновосілківська громада: Багатир, Андріївка, Костянтинопіль, Новопіль, Новосілка, Олексіївка, Зелений Кут, Новоукраїнка, Одрадне, Зелене Поле.

Комарська громада: Привільне, Шевченко, Воскресенка, Федорівка, Комар, Перебудова, Комишуваха.

Краматорський район

Лиманська громада: Зарічне, Торське, Ямпіль, Рідкодуб, Карпівка, Новомихайлівка, Липове, Катеринівка, Нове, Терни, Ямполівка, Колодязі, Іванівка, Новосадове, Мирне, Середнє, Зелена Долина, Ставки, Дробишеве, Дерилове, Новоселівка, Закітне, Ярова, Олександрівка, Соснове, Коровій Яр, Крива Лука, Озерне, Діброва, Каленики, Рубці, Лозове, Вовчий Яр, Шандриголове, Яцьківка, Кримки.

Миколаївська громада: Малинівка, Тихонівка.

Дружківська громада: Миколайпілля, Новопавлівка, Софіївка

Костянтинівська та Іллінівська громади — повністю.

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Покровський район

Покровська громада: Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Шевченко, Гришине, Новоєлизаветівка, Котлярівка, Надіївка, Нововасилівка, Новооленівка, Новотроїцьке, Успенівка, Новопустинка, Новоолександрівка, Вовкове, Звірове, Піщане, Солоне, Леонтовичі, Котлине, Богданівка, Ясенове, Українка, Троїцьке, Срібне, Преображенка, Горіхове, Новоандріївка, Запоріжжя, Відродження.

Гродівська громада: Миколаївка, Козацьке, Промінь, Новоекономічне, Балаган, Федорівка, Миколаївка, Михайлівка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Єлизаветівка, Новоторецьке.

Удачненська громада: Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка, Новосергіївка, Сергіївка, Удачне.

Мирноградська громада: Мирноград, Рівне, Красний Лиман, Сухецьке.

Добропільська громада: Добропілля, Білицьке, Водянське, Світле, Новий Донбас, Чернігівка, Шевченко, Ганнівка.

Шахівська громада: Вільне, Дорожнє, Кучерів Яр, Нове Шахове, Торецьке, Шахове.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Дружківка
Вадим Філашкін
Волноваський район
Покровськ
Донецька область
Мирноград
Сіверськ
Торецьк
Костянтинівка
Tesla
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