На Донеччині вранці ворог атакував авто волонтерів, скинув бомбу на Костянтинівку: є загибла та поранені
Київ • УНН
Вранці 18 липня російські війська атакували Донецьку область, внаслідок чого загинула одна жінка та четверо людей отримали поранення. У Родинському дрон влучив у автомобіль волонтерів, а Костянтинівка зазнала авіаударів.
У Донецькій області російські війська вранці атакували дроном автомобіль волонтерів у Родинському та авіабомбами Костянтинівку, одна жінка загинула, ще четверо дістали поранення, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, пише УНН.
Деталі
За даними прокуратури, зранку 18 липня о 05:30 зс рф прицільно вдарили FPV-дроном по автомобілю волонтерської організації, представники якої займались евакуацією цивільних з Родинського.
"В результаті ворожої атаки отримав тілесні ушкодження 42-річний водій та двоє містян - чоловік 77 років та 67-річна жінка, котрих евакуювали волонтери", - ідеться у повідомленні.
У постраждалих, як вказано, - мінно-вибухову й черепно-мозкову травми та осколкові поранення.
"Уже через пів години зс рф атакували Костянтинівку "ФАБ-250" із модулем УМПК. У результаті одного з трьох здійснених ворогом авіаударів по місту у своїй оселі загинула 66-річна жителька. Чоловік 64-років, окрім мінно-вибухової травми, дістав множинні осколкові поранення голови", - сказано у повідомленні.
Від атак окупантів пошкоджено 16 приватних будинків, автотранспорт, газовід.
Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
За даними ГУНП в області, за минулу добу на Донеччині через атаки рф четверо загиблих і 12 поранених. За 17 липня поліція зафіксувала 3 459 ворожих обстрілів. Війська рф обстріляли 12 населених пунктів:
- Костянтинівка перебувала під ударами FPV-дронів, БПЛА та артилерії. Внаслідок атак загинуло 2 людей, троє отримали поранення, пошкоджено щонайменше 42 приватних та 2 багатоквартирних будинки, 4 нежитлових приміщення;
- у Покровську внаслідок влучання FPV-дрону загинуло двоє цивільних осіб, ще одна травмувалася;
- на Краматорськ росія спрямувала сім БПЛА - 6 жителів зазнали поранень, руйнувань зазнали 2 приватних і 12 багатоквартирних будинків, адмінбудівля, 2 автомобілі. Крім того, сьогодні вночі місто знову зазнало обстрілів безпілотниками - пошкоджено адмінбудівлю, нежитлові приміщення;
- у Мирнограді внаслідок артударів поранено людину;
- в Андріївці Краматорського району ворожі FPV-дрони травмували цивільну особу, пошкодили адмінбудівлю і приватну оселю.
Краматорськ та Костянтинівка зазнали ударів рф: двоє загиблих, семеро поранених17.07.25, 14:00 • 4974 перегляди