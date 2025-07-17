Краматорськ та Костянтинівка зазнали ударів рф: двоє загиблих, семеро поранених
Київ • УНН
Російські війська атакували Краматорськ та Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, семеро отримали поранення.
У Донецькій області російські війська сьогодні атакували Краматорськ та Костянтинівку, двоє людей загинули, семеро поранених, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі у четвер, пише УНН.
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За даними прокуратури, зранку 17 липня окупаційна армія завдала два удари по Краматорську. Цього разу війська рф використали, імовірно, БПЛА "КУБ-2".
"Внаслідок атаки отримали тілесні ушкодження 6 цивільних віком від 25 до 73 років, котрі перебували на вулиці. У жінки та п’ятьох чоловіків діагностовано осколкові поранення, мінно-вибухові травми й контузію. Потерпілим надано медичному допомогу", - повідомили у прокуратурі.
Понад дві години зс рф обстрілювали Костянтинівку за допомогою ствольної артилерії, зазначили у прокуратурі.
"За місцями мешкання загинули двоє людей 57 й 59 років. Також дістала мінно-вибухову травму, перелом і осколкові поранення 67-річна пенсіонерка. Її стан лікарі оцінюють як важкий", - ідеться у повідомленні.
У місцях влучань, як вказано, пошкоджено 32 домоволодіння.
Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
За даними ГУНП в області, на Донеччині внаслідок російських атак минулої доби щонайменше 3 загиблих і 29 поранених. Протягом 16 липня росія завдала 3 403 удари по лінії фронту та житловому сектору. Влучання стались у 13 населених пунктах. Руйнувань зазнали 111 цивільних об’єктів, з них 42 житлових будинки:
- по Добропіллю росіяни вдарили авіабомбою "ФАБ-500". Пошкоджено 13 багатоквартирних будинків, 54 торгівельних павільйони, 8 автомобілів;
- Костянтинівку війська рф атакували дронами та артилерією. Руйнувань зазнали 15 осель, заклад освіти, автомобіль;
- Дружківку ворог обстріляв із РСЗВ «Торнадо-С». Пошкоджено 2 адмінбудівлі.
Внаслідок російського удару по Добропіллю на Донеччині 3 людей загинули, 27 поранених17.07.25, 12:42 • 3166 переглядiв