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Краматорск и Константиновка подверглись ударам рф: двое погибших, семеро раненых

Киев • УНН

 • 1584 просмотра

Российские войска атаковали Краматорск и Константиновку в Донецкой области. В результате обстрелов погибли два человека, семеро получили ранения.

Краматорск и Константиновка подверглись ударам рф: двое погибших, семеро раненых

В Донецкой области российские войска сегодня атаковали Краматорск и Константиновку, два человека погибли, семеро ранены, сообщили в Донецкой областной прокуратуре в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, утром 17 июля оккупационная армия нанесла два удара по Краматорску. На этот раз войска рф использовали, вероятно, БПЛА "КУБ-2".

"В результате атаки получили телесные повреждения 6 гражданских в возрасте от 25 до 73 лет, которые находились на улице. У женщины и пятерых мужчин диагностированы осколочные ранения, минно-взрывные травмы и контузия. Пострадавшим оказана медицинская помощь", - сообщили в прокуратуре.

Более двух часов вс рф обстреливали Константиновку с помощью ствольной артиллерии, отметили в прокуратуре.

"По месту жительства погибли два человека 57 и 59 лет. Также получила минно-взрывную травму, перелом и осколочные ранения 67-летняя пенсионерка. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое", - говорится в сообщении.

В местах попаданий, как указано, повреждено 32 домовладения.

Начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

По данным ГУНП в области, в Донецкой области в результате российских атак за прошедшие сутки по меньшей мере 3 погибших и 29 раненых. В течение 16 июля Россия нанесла 3 403 удара по линии фронта и жилому сектору. Попадания произошли в 13 населенных пунктах. Разрушениям подверглись 111 гражданских объектов, из них 42 жилых дома:

  • по Доброполью россияне ударили авиабомбой "ФАБ-500". Повреждено 13 многоквартирных домов, 54 торговых павильона, 8 автомобилей;
    • Константиновку войска РФ атаковали дронами и артиллерией. Разрушениям подверглись 15 домов, учебное заведение, автомобиль;
      • Дружковку враг обстрелял из РСЗО «Торнадо-С». Повреждены 2 админздания.

        В результате российского удара по Доброполью Донецкой области 3 человека погибли, 27 ранены17.07.25, 12:42 • 2908 просмотров

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

        Война
        Ланцет (барражирующий боеприпас)
        Донецкая область
        Константиновка
        Краматорск
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