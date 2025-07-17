В результате российского удара по Доброполью Донецкой области 3 человека погибли, 27 ранены
Киев • УНН
В результате российского авиаудара по Доброполью Донецкой области погибли 3 человека и 27 получили ранения. Некоторых раненых эвакуировали в другие области, продолжается разбор завалов.
Некоторые раненые были эвакуированы в другие области. Продолжается разбор завалов.
Передает УНН со ссылкой на ОВА Донецкой области.
Подробности
Согласно сообщению руководителя Донецкой ОВА:
В результате вражеского удара по Доброполью (административный центр Добропольской городской общины Покровского района Донецкой области) - 3 погибших и 27 раненых.
Раненые получили медицинскую помощь. Некоторые из них эвакуированы в другие области.
Продолжается разбор завалов.
"Авиаудар произошел в 17:20. Магазин работал до 17:00. Надеемся, что раненых будет меньше" - прокомментировал дальнейшую работу, которую проводят спасатели, и также надежды относительно безопасности людей, руководитель ОВА Вадим Филашкин.
Помогаем тем, чье жилье повреждено, энергетики восстанавливают электроснабжение, добавил чиновник.
Напомним
В Доброполье в результате российского удара по торговому центру 27 человек получили ранения, сообщал накануне глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.