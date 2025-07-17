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В результате российского удара по Доброполью Донецкой области 3 человека погибли, 27 ранены

Киев • УНН

 • 926 просмотра

В результате российского авиаудара по Доброполью Донецкой области погибли 3 человека и 27 получили ранения. Некоторых раненых эвакуировали в другие области, продолжается разбор завалов.

В результате российского удара по Доброполью Донецкой области 3 человека погибли, 27 ранены

Некоторые раненые были эвакуированы в другие области. Продолжается разбор завалов.

Передает УНН со ссылкой на ОВА Донецкой области.

Подробности

Согласно сообщению руководителя Донецкой ОВА:

В результате вражеского удара по Доброполью (административный центр Добропольской городской общины Покровского района Донецкой области) - 3 погибших и 27 раненых.

Раненые получили медицинскую помощь. Некоторые из них эвакуированы в другие области.

Продолжается разбор завалов.

"Авиаудар произошел в 17:20. Магазин работал до 17:00. Надеемся, что раненых будет меньше" - прокомментировал дальнейшую работу, которую проводят спасатели, и также надежды относительно безопасности людей, руководитель ОВА Вадим Филашкин.

Помогаем тем, чье жилье повреждено, энергетики восстанавливают электроснабжение, добавил чиновник.

Напомним

В Доброполье в результате российского удара по торговому центру 27 человек получили ранения, сообщал накануне глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
Вадим Филашкин
Донецкая область
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