Внаслідок російського удару по Добропіллю на Донеччині 3 людей загинули, 27 поранених
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по Добропіллю Донецької області загинуло 3 людини та 27 отримали поранення. Деяких поранених евакуювали до інших областей, триває розбір завалів.
Деяких поранених евакуйовали до інших областей. Триває розбір завалів.
Передає УНН із посиланням на ОВА Донецької області.
Деталі
Згідно з повідомленням керівника Донецької ОВА:
Внаслідок ворожого удару по Добропіллю (адміністративний центр Добропільської міської громади Покровського району Донецької області) - 3 загиблих і 27 поранених.
Поранені отримали медичну допомогу. Деякі з них - евакуйовані до інших областей.
Триває розбір завалів.
"Авіаудар відбувся о 17:20. Магазин працював до 17:00. Сподіваємося, що поранених буде менше" - прокоментував подальшу роботу, яку проводять рятувальники, і також сподівання щодо безпеки людей, керівник ОВА Вадим Філашкін.
Допомагаємо тим, чиє житло пошкоджено, енергетики відновлюють електропостачання, додав посадовець.
Нагадаємо
У Добропіллі внаслідок російського удару по торговому центру 27 людей отримали поранення, повідомляв напередодні очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.