Внаслідок російського удару по Добропіллю на Донеччині 3 людей загинули, 27 поранених

Деяких поранених евакуйовали до інших областей. Триває розбір завалів.

Передає УНН із посиланням на ОВА Донецької області.

Деталі

Згідно з повідомленням керівника Донецької ОВА:

Внаслідок ворожого удару по Добропіллю (адміністративний центр Добропільської міської громади Покровського району Донецької області) - 3 загиблих і 27 поранених.

Поранені отримали медичну допомогу. Деякі з них - евакуйовані до інших областей.

Триває розбір завалів.

"Авіаудар відбувся о 17:20. Магазин працював до 17:00. Сподіваємося, що поранених буде менше" - прокоментував подальшу роботу, яку проводять рятувальники, і також сподівання щодо безпеки людей, керівник ОВА Вадим Філашкін.

Допомагаємо тим, чиє житло пошкоджено, енергетики відновлюють електропостачання, додав посадовець.

Нагадаємо

У Добропіллі внаслідок російського удару по торговому центру 27 людей отримали поранення, повідомляв напередодні очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.