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Внаслідок російського удару по Добропіллю на Донеччині 3 людей загинули, 27 поранених

Київ • УНН

 • 2078 перегляди

Внаслідок російського авіаудару по Добропіллю Донецької області загинуло 3 людини та 27 отримали поранення. Деяких поранених евакуювали до інших областей, триває розбір завалів.

Внаслідок російського удару по Добропіллю на Донеччині 3 людей загинули, 27 поранених

Деяких поранених евакуйовали до інших областей. Триває розбір завалів.

Передає УНН із посиланням на ОВА Донецької області.

Деталі

Згідно з повідомленням керівника Донецької ОВА:

Внаслідок ворожого удару по Добропіллю (адміністративний центр Добропільської міської громади Покровського району Донецької області) -  3 загиблих і 27 поранених.

Поранені отримали медичну допомогу. Деякі з них - евакуйовані до інших областей.

Триває розбір завалів.

"Авіаудар відбувся о 17:20. Магазин працював до 17:00. Сподіваємося, що поранених буде менше" - прокоментував подальшу роботу, яку проводять рятувальники, і також сподівання щодо безпеки людей, керівник ОВА Вадим Філашкін.

Допомагаємо тим, чиє житло пошкоджено, енергетики відновлюють електропостачання, додав посадовець.

Нагадаємо

У Добропіллі внаслідок російського удару по торговому центру 27 людей отримали поранення, повідомляв напередодні очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
Вадим Філашкін
Донецька область
Tesla
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