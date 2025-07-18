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На Донетчине утром враг атаковал авто волонтеров, сбросил бомбу на Константиновку: есть погибшая и раненые

Киев • УНН

 • 2712 просмотра

Утром 18 июля российские войска атаковали Донецкую область, в результате чего погибла одна женщина и четыре человека получили ранения. В Родинском дрон попал в автомобиль волонтеров, а Константиновка подверглась авиаударам.

На Донетчине утром враг атаковал авто волонтеров, сбросил бомбу на Константиновку: есть погибшая и раненые

В Донецкой области российские войска утром атаковали дроном автомобиль волонтеров в Родинском и авиабомбами Константиновку, одна женщина погибла, еще четверо получили ранения, сообщили в Донецкой областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, утром 18 июля в 05:30 ВС РФ прицельно ударили FPV-дроном по автомобилю волонтерской организации, представители которой занимались эвакуацией гражданских из Родинского.

"В результате вражеской атаки получили телесные повреждения 42-летний водитель и двое горожан - мужчина 77 лет и 67-летняя женщина, которых эвакуировали волонтеры", - говорится в сообщении.

У пострадавших, как указано, - минно-взрывные и черепно-мозговые травмы и осколочные ранения.

"Уже через полчаса ВС РФ атаковали Константиновку "ФАБ-250" с модулем УМПК. В результате одного из трех осуществленных врагом авиаударов по городу в своем доме погибла 66-летняя жительница. Мужчина 64-лет, кроме минно-взрывной травмы, получил множественные осколочные ранения головы", - сказано в сообщении.

От атак оккупантов повреждены 16 частных домов, автотранспорт, газопровод.

Начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам военных преступлений (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

По данным ГУНП в области, за минувшие сутки в Донецкой области из-за атак РФ четверо погибших и 12 раненых. За 17 июля полиция зафиксировала 3 459 вражеских обстрелов. Войска РФ обстреляли 12 населенных пунктов:

  • Константиновка находилась под ударами FPV-дронов, БПЛА и артиллерии. В результате атак погибло 2 человека, трое получили ранения, повреждено по меньшей мере 42 частных и 2 многоквартирных дома, 4 нежилых помещения;
    • в Покровске в результате попадания FPV-дрона погибли двое гражданских лиц, еще один травмировался;
      • на Краматорск Россия направила семь БПЛА - 6 жителей получили ранения, разрушениям подверглись 2 частных и 12 многоквартирных домов, админздание, 2 автомобиля. Кроме того, сегодня ночью город снова подвергся обстрелам беспилотниками - повреждены админздание, нежилые помещения;
        • в Мирнограде в результате артударов ранен человек;
          • в Андреевке Краматорского района вражеские FPV-дроны травмировали гражданское лицо, повредили админздание и частный дом.

            Краматорск и Константиновка подверглись ударам рф: двое погибших, семеро раненых17.07.25, 14:00 • 4972 просмотра

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            Война
            Покровск
            Донецкая область
            FAB-250
            Мирноград
            Константиновка
            Краматорск
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