На Донетчине утром враг атаковал авто волонтеров, сбросил бомбу на Константиновку: есть погибшая и раненые
Киев • УНН
Утром 18 июля российские войска атаковали Донецкую область, в результате чего погибла одна женщина и четыре человека получили ранения. В Родинском дрон попал в автомобиль волонтеров, а Константиновка подверглась авиаударам.
В Донецкой области российские войска утром атаковали дроном автомобиль волонтеров в Родинском и авиабомбами Константиновку, одна женщина погибла, еще четверо получили ранения, сообщили в Донецкой областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным прокуратуры, утром 18 июля в 05:30 ВС РФ прицельно ударили FPV-дроном по автомобилю волонтерской организации, представители которой занимались эвакуацией гражданских из Родинского.
"В результате вражеской атаки получили телесные повреждения 42-летний водитель и двое горожан - мужчина 77 лет и 67-летняя женщина, которых эвакуировали волонтеры", - говорится в сообщении.
У пострадавших, как указано, - минно-взрывные и черепно-мозговые травмы и осколочные ранения.
"Уже через полчаса ВС РФ атаковали Константиновку "ФАБ-250" с модулем УМПК. В результате одного из трех осуществленных врагом авиаударов по городу в своем доме погибла 66-летняя жительница. Мужчина 64-лет, кроме минно-взрывной травмы, получил множественные осколочные ранения головы", - сказано в сообщении.
От атак оккупантов повреждены 16 частных домов, автотранспорт, газопровод.
Начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам военных преступлений (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
По данным ГУНП в области, за минувшие сутки в Донецкой области из-за атак РФ четверо погибших и 12 раненых. За 17 июля полиция зафиксировала 3 459 вражеских обстрелов. Войска РФ обстреляли 12 населенных пунктов:
- Константиновка находилась под ударами FPV-дронов, БПЛА и артиллерии. В результате атак погибло 2 человека, трое получили ранения, повреждено по меньшей мере 42 частных и 2 многоквартирных дома, 4 нежилых помещения;
- в Покровске в результате попадания FPV-дрона погибли двое гражданских лиц, еще один травмировался;
- на Краматорск Россия направила семь БПЛА - 6 жителей получили ранения, разрушениям подверглись 2 частных и 12 многоквартирных домов, админздание, 2 автомобиля. Кроме того, сегодня ночью город снова подвергся обстрелам беспилотниками - повреждены админздание, нежилые помещения;
- в Мирнограде в результате артударов ранен человек;
- в Андреевке Краматорского района вражеские FPV-дроны травмировали гражданское лицо, повредили админздание и частный дом.
Краматорск и Константиновка подверглись ударам рф: двое погибших, семеро раненых17.07.25, 14:00 • 4972 просмотра