В Донецкой области расширена территория, где комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00 - ОВА

В Донецкой области расширен перечень населенных пунктов, где комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Во исполнение директивы командующего ОСУВ "Хортица" подписал распоряжение об изменении перечня населенных пунктов, от которых до фронта менее 10 километров. В этой части Донетчины комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00 - говорится в сообщении.

Отмечается, что на остальной территории области, удаленной от фронта более чем на 10 километров, комендантский час, как и раньше, продлится с 21:00 до 05:00.

Перечень населенных пунктов с "длинным" комендантским часом

Бахмутский район

Северская община: Северск, Дроновка, Платоновка, Серебрянка, Григоровка, Свято-Покровское, Резниковка.

Соледарская община: Васюковка, Бондарное, Пазено, Федоровка, Хромовка, Голубовка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Приволье, Выемка, Диброва, Липовка, Никифоровка, Федоровка Вторая.

Торецкая община: Новоспасское, Щербиновка, Валентиновка, Дачное, Дилиевка, Крымское, Сухая Балка.

Звановская община: Переездное, Звановка, Верхнекаменское, Кузьминовка.

Волновахский район

Великоновоселковская община: Богатырь, Андреевка, Константинополь, Новополь, Новоселка, Алексеевка, Зеленый Кут, Новоукраинка, Отрадное, Зеленое Поле.

Комарская община: Привольное, Шевченко, Воскресенка, Федоровка, Комар, Перестройка, Камышеваха.

Краматорский район

Лиманская община: Заречное, Торское, Ямполь, Редкодуб, Карповка, Новомихайловка, Липовое, Катериновка, Новое, Терны, Ямполовка, Колодези, Ивановка, Новосадовое, Мирное, Среднее, Зеленая Долина, Ставки, Дробышево, Дерилово, Новоселовка, Закотное, Яровая, Александровка, Сосновое, Коровий Яр, Кривая Лука, Озерное, Диброва, Каленики, Рубцы, Лозовое, Волчий Яр, Шандриголово, Яцковка, Крымки.

Николаевская община: Малиновка, Тихоновка.

Дружковская община: Николаевка, Новопавловка, Софиевка

Константиновская и Ильиновская общины — полностью.

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Покровский район

Покровская община: Покровск, Родинское, Троянда, Лысовка, Гнатовка, Даченское, Зеленое, Новопавловка, Новоукраинка, Рог, Сухой Яр, Чунишино, Шевченко, Гришино, Новоелизаветовка, Котляровка, Надеевка, Нововасильевка, Новооленовка, Новотроицкое, Успеновка, Новопустынка, Новоалександровка, Волково, Зверово, Песчаное, Соленое, Леонтовичи, Котлино, Богдановка, Ясеновое, Украинка, Троицкое, Срибное, Преображенка, Ореховое, Новоандреевка, Запорожье, Возрождение.

Гродовская община: Николаевка, Казацкое, Проминь, Новоекономическое, Балаган, Федоровка, Николаевка, Михайловка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Елизаветовка, Новоторецкое.

Удачненская община: Молодецкое, Муравка, Новониколаевка, Новосергеевка, Сергеевка, Удачное.

Мирноградская община: Мирноград, Ровное, Красный Лиман, Сухецкое.

Добропольская община: Доброполье, Белицкое, Водянское, Светлое, Новый Донбасс, Черниговка, Шевченко, Анновка.

Шаховская община: Вольное, Дорожное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Торецкое, Шахово.

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