В Донецкой области ограничили движение между Краматорском и Добропольем из-за атак дронов
Киев • УНН
В Донецкой области с 16 июля 2025 года вводится временный запрет на передвижение гражданских лиц и транспорта на участке дороги Т-05-14 между Краматорском и Добропольем. Решение принято Советом обороны области из-за роста количества атак FPV-дронами.
В Донецкой области с 16 июля вводится временный запрет на передвижение гражданских лиц и транспорта на участке дороги Т-05-14 между Краматорском и Добропольем. Такое решение принял Совет обороны области из-за роста количества атак FPV-дронами. Контроль за соблюдением ограничений будут осуществлять правоохранители и соответствующие службы. Об этом сообщил Вадим Филашкин, начальник Донецкой ОВА, передает УНН.
С 16 июля 2025 года вводится временное ограничение (запрет) для граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения гражданских транспортных средств на участке Краматорск – Сергеевка – Андреевка – Доброполье автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-05-14 Доброполье – Лиман км 5+850 – км 49+615
Он добавил, что такое решение было принято сегодня на заседании Совета обороны области.
Оно связано с увеличением количества обстрелов FPV-дронами указанного участка дороги. Правоохранители и профильные службы будут осуществлять контроль за особым режимом въезда-выезда на этот участок дороги
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