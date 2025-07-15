Краматорск подвергся двум вражеским ударам: сообщается о пострадавших
Киев • УНН
Краматорск в Донецкой области подвергся двум вражеским обстрелам частного сектора. По предварительной информации, есть пострадавшие, последствия российского удара устанавливаются.
В Донецкой области российские войска дважды ударили по Краматорску, есть информация о пострадавших, сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко во вторник в Facebook, пишет УНН.
Краматорск подвергся 2 вражеским обстрелам - частный сектор. По предварительной информации, есть пострадавшие
По его словам, последствия российского удара устанавливаются.
Донецкая область: войска рф ударили по Родинскому "Смерчем", четверо раненых15.07.25, 09:43 • 5302 просмотра