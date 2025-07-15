Краматорск подвергся двум вражеским ударам: сообщается о пострадавших

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
Эксклюзив
12:51 • 10172 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
10:57 • 28233 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
10:52 • 22280 просмотра
ВР одобрила продление мобилизации - нардеп
10:23 • 37218 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых
Эксклюзив
15 июля, 07:14 • 33443 просмотра
Усиление давления со стороны Трампа не повлияет на планы путина - политолог
15 июля, 06:35 • 77719 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина
14 июля, 15:55 • 93843 просмотра
17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп
14 июля, 15:24 • 75474 просмотра
Трамп анонсирует 100% пошлины для рф, если за 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине
14 июля, 15:00 • 55875 просмотра
Объявлю вскоре: Свириденко о предложениях по кандидатурам членов правительства
Эксклюзив
14 июля, 14:00 • 43926 просмотра
Bitcoin снова бьет рекорд: что стоит за взлетом монеты и чего ждать дальше - объяснила финтех-эксперт Елена Соседка
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3м/с
32%
746мм
Популярные новости
«Это умно придумал президент»: генсек НАТО заявил, что Трамп выбрал правильную тактику в отношении путина15 июля, 03:14 • 13960 просмотра
В Днепре из-за дроновой атаки рф повреждены дома и гимназия15 июля, 05:28 • 20563 просмотра
Дроны атаковали российские города елец и воронеж: поврежден завод "энергия"15 июля, 05:59 • 28401 просмотра
Результаты обысков на таможне: инспектор из Львова просил 1600 долларов за беспрепятственное растаможивание авто15 июля, 07:15 • 11406 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter08:20 • 32278 просмотра
публикации
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
Эксклюзив
12:51 • 10172 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов10:57 • 28233 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых10:23 • 37218 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина15 июля, 06:35 • 77719 просмотра
Парламент на этой неделе должен разблокировать реформу АРМА, которую "боится" Дума14 июля, 16:13 • 78987 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Полтавская область
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца13:05 • 852 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter08:20 • 32900 просмотра
Новый "Супермен" превзошел "Человека из стали" по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 62759 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 66280 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 61764 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ан-178
Боинг B-52 Стратофортресс
Dassault Rafale
Самоходная гаубица CAESAR

Краматорск подвергся двум вражеским ударам: сообщается о пострадавших

Киев • УНН

 • 1292 просмотра

Краматорск в Донецкой области подвергся двум вражеским обстрелам частного сектора. По предварительной информации, есть пострадавшие, последствия российского удара устанавливаются.

Краматорск подвергся двум вражеским ударам: сообщается о пострадавших

В Донецкой области российские войска дважды ударили по Краматорску, есть информация о пострадавших, сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко во вторник в Facebook, пишет УНН.

Краматорск подвергся 2 вражеским обстрелам - частный сектор. По предварительной информации, есть пострадавшие

- написал Гончаренко.

По его словам, последствия российского удара устанавливаются.

Донецкая область: войска рф ударили по Родинскому "Смерчем", четверо раненых15.07.25, 09:43 • 5302 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Донецкая область
Краматорск
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9