Донетчина: войска РФ ударили по Родинскому "Смерчем", четверо раненых

В Донецкой области российские войска ночью ударили по Родинскому из РСЗО "Смерч", ранены четверо гражданских, сообщили в Донецкой областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.

Детали

"15 июля в 00:30 российская армия обстреляла из РСЗО "Смерч" Родинское. Под удар попала жилая застройка, где в своих домах получили ранения четверо гражданских", - сообщили в прокуратуре.

Двое мужчин 37 и 53 лет и 54 и 69-летних женщин, как указано, доставлены в больницу. У них диагностированы минно-взрывные травмы, закрытый перелом ребра, осколочные ранения, рваные раны, множественные ссадины и контузия.

Также в результате атаки оккупантов повреждены многоквартирные дома и хозяйственные постройки.

Дополнение

По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, всего за минувшие сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. За 14 июля россияне убили 2 жителей Донетчины: в Константиновке и Мирнограде. Еще 10 человек в области за сутки получили ранения.