Донеччина: війська рф вдарили по Родинському "Смерчем", четверо поранених
Київ • УНН
15 липня о 00:30 російські війська обстріляли Родинське з РСЗВ "Смерч", поранивши чотирьох цивільних. Постраждалих госпіталізовано з мінно-вибуховими травмами та іншими ушкодженнями, також пошкоджено житлові будинки.
У Донецькій області російські війська вночі вдарили по Родинському з РСЗВ "Смерч", поранено чотирьох цивільних, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі у вівторок, пише УНН.
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"15 липня о 00:30 російська армія обстріляла з РСЗВ "Смерч" Родинське. Під удар потрапила житлова забудова, де у своїх оселях зазнали поранень четверо цивільних", - повідомили у прокуратурі.
Двох чоловіків 37 і 53 років та 54 й 69-річних жінок, як вказано, доставлено до лікарні. У них діагностовано мінно-вибухові травми, закритий перелом ребра, осколкові поранення, рвані рани, множинні садна та контузію.
Також в результаті атаки окупантів пошкоджено багатоквартирні будинки й господарчі споруди.
Доповнення
За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, всього за минулу добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. За 14 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці та Мирнограді. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення.