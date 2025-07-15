Краматорськ зазнав двох ворожим ударів: повідомляється про постраждалих
Київ • УНН
Краматорськ у Донецькій області зазнав двох ворожих обстрілів приватного сектору. За попередньою інформацією, є постраждалі, наслідки російського удару встановлюються.
У Донецькій області російські війська двічі вдарили по Краматорську, є інформація про постраждалих, повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у вівторок у Facebook, пише УНН.
Краматорськ зазнав 2 ворожих обстріли - приватний сектор. За попередньою інформацією, є постраждалі
З його слів, наслідки російського удару встановлюють.
Донеччина: війська рф вдарили по Родинському "Смерчем", четверо поранених15.07.25, 09:43 • 5318 переглядiв