Краматорськ зазнав двох ворожим ударів: повідомляється про постраждалих

У Донецькій області російські війська двічі вдарили по Краматорську, є інформація про постраждалих, повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у вівторок у Facebook, пише УНН.

Краматорськ зазнав 2 ворожих обстріли - приватний сектор. За попередньою інформацією, є постраждалі - написав Гончаренко.

З його слів, наслідки російського удару встановлюють.

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