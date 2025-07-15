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Краматорськ зазнав двох ворожим ударів: повідомляється про постраждалих

Київ • УНН

 • 1756 перегляди

Краматорськ у Донецькій області зазнав двох ворожих обстрілів приватного сектору. За попередньою інформацією, є постраждалі, наслідки російського удару встановлюються.

Краматорськ зазнав двох ворожим ударів: повідомляється про постраждалих

У Донецькій області російські війська двічі вдарили по Краматорську, є інформація про постраждалих, повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у вівторок у Facebook, пише УНН.

Краматорськ зазнав 2 ворожих обстріли - приватний сектор. За попередньою інформацією, є постраждалі

- написав Гончаренко.

З його слів, наслідки російського удару встановлюють.

Донеччина: війська рф вдарили по Родинському "Смерчем", четверо поранених15.07.25, 09:43 • 5318 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Донецька область
Краматорськ
Tesla
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