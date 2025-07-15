На Донеччині обмежили рух між Краматорськом і Добропіллям через атаки дронів

На Донеччині з 16 липня вводиться тимчасова заборона на пересування цивільних і транспорту на ділянці дороги Т-05-14 між Краматорськом і Добропіллям. Таке рішення ухвалила Рада оборони області через зростання кількості атак FPV-дронами. Контроль за дотриманням обмежень здійснюватимуть правоохоронці та відповідні служби. Про це повідомив Вадим Філашкін, начальник Донецької ОВА, передає УНН.

З 16 липня 2025 року вводиться тимчасове обмеження (заборона) для громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху цивільних транспортних засобів на ділянці Краматорськ – Сергіївка – Андріївка – Добропілля автомобільної дороги загального користування державного значення Т-05-14 Добропілля – Лиман км 5+850 – км 49+615