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На Донеччині обмежили рух між Краматорськом і Добропіллям через атаки дронів

Київ • УНН

 • 2650 перегляди

На Донеччині з 16 липня 2025 року вводиться тимчасова заборона на пересування цивільних та транспорту на ділянці дороги Т-05-14 між Краматорськом і Добропіллям. Рішення ухвалила Рада оборони області через зростання кількості атак FPV-дронами.

На Донеччині обмежили рух між Краматорськом і Добропіллям через атаки дронів

На Донеччині з 16 липня вводиться тимчасова заборона на пересування цивільних і транспорту на ділянці дороги Т-05-14 між Краматорськом і Добропіллям. Таке рішення ухвалила Рада оборони області через зростання кількості атак FPV-дронами. Контроль за дотриманням обмежень здійснюватимуть правоохоронці та відповідні служби. Про це повідомив Вадим Філашкін, начальник Донецької ОВА, передає УНН.

З 16 липня 2025 року вводиться тимчасове обмеження (заборона) для громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху цивільних транспортних засобів на ділянці Краматорськ – Сергіївка – Андріївка – Добропілля автомобільної дороги загального користування державного значення Т-05-14 Добропілля – Лиман км 5+850 – км 49+615

- ідеться у дописі.

Він додав, що таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Ради оборони області.

Воно пов'язане зі збільшенням кількості обстрілів FPV-дронами зазначеної ділянки дороги. Правоохоронці та профільні служби будуть здійснювати контроль за особливим режимом в'їзду-виїзду на цю ділянку дороги

- додали в ОВА.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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