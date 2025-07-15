На Донеччині обмежили рух між Краматорськом і Добропіллям через атаки дронів
Київ • УНН
На Донеччині з 16 липня 2025 року вводиться тимчасова заборона на пересування цивільних та транспорту на ділянці дороги Т-05-14 між Краматорськом і Добропіллям. Рішення ухвалила Рада оборони області через зростання кількості атак FPV-дронами.
На Донеччині з 16 липня вводиться тимчасова заборона на пересування цивільних і транспорту на ділянці дороги Т-05-14 між Краматорськом і Добропіллям. Таке рішення ухвалила Рада оборони області через зростання кількості атак FPV-дронами. Контроль за дотриманням обмежень здійснюватимуть правоохоронці та відповідні служби. Про це повідомив Вадим Філашкін, начальник Донецької ОВА, передає УНН.
З 16 липня 2025 року вводиться тимчасове обмеження (заборона) для громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху цивільних транспортних засобів на ділянці Краматорськ – Сергіївка – Андріївка – Добропілля автомобільної дороги загального користування державного значення Т-05-14 Добропілля – Лиман км 5+850 – км 49+615
Він додав, що таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Ради оборони області.
Воно пов'язане зі збільшенням кількості обстрілів FPV-дронами зазначеної ділянки дороги. Правоохоронці та профільні служби будуть здійснювати контроль за особливим режимом в'їзду-виїзду на цю ділянку дороги
Краматорськ зазнав двох ворожих ударів: повідомляється про постраждалих15.07.25, 15:44 • 3440 переглядiв