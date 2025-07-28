Екіпаж "Білий янгол" потрапив під удари ворожих дронів під час евакуації з Покровська та Родинського

Поліцейські спільно з волонтерами на Донеччині евакуювали двох поранених чоловіків, а також інших мешканців. Рятувальна операція проходила під безперервними атаками з повітря. Щоб вижити, "білі янголи" разом з евакуйованими були змушені залишати транспорт і ховатись, де доведеться, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

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З Родинського правоохоронці вивезли літню жінку, яка не могла самостійно пересуватися. Також надали першу допомогу двом пораненим жителям та евакуювали їх до лікарні.

З Покровська було евакуйовано родину, яка щойно пережила російську атаку.

Прилетіло до нас, а раніше – за три хати від нас. Загинуло двоє людей, одна дівчина врятувалась. Була пожежа, люди згоріли – розповіла жінка з Покровська.

Разом із поліцейським автомобілем виїхали ще дві родини на власному транспорті.

Всю дорогу ми молилися, щоб виїхати живими. Дякуємо, що допомогли вирватися з пекла - додали врятовані люди.

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