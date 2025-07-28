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Екіпаж "Білий янгол" потрапив під удари ворожих дронів під час евакуації з Покровська та Родинського

Київ • УНН

 • 1070 перегляди

На Донеччині поліцейські та волонтери евакуювали двох поранених чоловіків та інших мешканців. Рятувальна операція проходила під безперервними повітряними атаками, змушуючи ховатися.

Екіпаж "Білий янгол" потрапив під удари ворожих дронів під час евакуації з Покровська та Родинського

Поліцейські спільно з волонтерами на Донеччині евакуювали двох поранених чоловіків, а також інших мешканців. Рятувальна операція проходила під безперервними атаками з повітря. Щоб вижити, "білі янголи" разом з евакуйованими були змушені залишати транспорт і ховатись, де доведеться, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Деталі

З Родинського правоохоронці вивезли літню жінку, яка не могла самостійно пересуватися. Також надали першу допомогу двом пораненим жителям та евакуювали їх до лікарні.

З Покровська було евакуйовано родину, яка щойно пережила російську атаку. 

Прилетіло до нас, а раніше – за три хати від нас. Загинуло двоє людей, одна дівчина врятувалась. Була пожежа, люди згоріли 

– розповіла жінка з Покровська.

Разом із поліцейським автомобілем виїхали ще дві родини на власному транспорті.

Всю дорогу ми молилися, щоб виїхати живими. Дякуємо, що допомогли вирватися з пекла 

- додали врятовані люди.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Національна поліція України
Покровськ
Донецька область
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