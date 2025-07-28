Екіпаж "Білий янгол" потрапив під удари ворожих дронів під час евакуації з Покровська та Родинського
Київ • УНН
На Донеччині поліцейські та волонтери евакуювали двох поранених чоловіків та інших мешканців. Рятувальна операція проходила під безперервними повітряними атаками, змушуючи ховатися.
Поліцейські спільно з волонтерами на Донеччині евакуювали двох поранених чоловіків, а також інших мешканців. Рятувальна операція проходила під безперервними атаками з повітря. Щоб вижити, "білі янголи" разом з евакуйованими були змушені залишати транспорт і ховатись, де доведеться, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.
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З Родинського правоохоронці вивезли літню жінку, яка не могла самостійно пересуватися. Також надали першу допомогу двом пораненим жителям та евакуювали їх до лікарні.
З Покровська було евакуйовано родину, яка щойно пережила російську атаку.
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