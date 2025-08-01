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Эвакуация из Днепропетровской и Запорожской областей значительно возросла из-за приближения фронта - УЗ

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Количество эвакуированных пассажиров из Днепропетровской и Запорожской областей значительно возросло в июле. Это связано с приближением линии фронта, основные направления эвакуации – запад Украины.

Эвакуация из Днепропетровской и Запорожской областей значительно возросла из-за приближения фронта - УЗ

В июле втрое увеличилось количество эвакуированных пассажиров из Днепропетровской области и почти вдвое из Запорожской. Это происходит из-за приближения линии фронта, пишет УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

К сожалению, фронт продолжает двигаться к мирным городам, поэтому увеличилось количество эвакуированных пассажиров из Днепропетровщины (втрое по сравнению с июнем) и Запорожья (почти вдвое). Основные направления остаются неизменными — из прифронтовых регионов на запад Украины

- говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевыми регионами эвакуации являются:

• Днепропетровщина

• Запорожье

• Харьковщина

• Сумщина

• Херсонщина

Отмечается, что в основном среди пассажиров этих рейсов — наиболее уязвимые группы, люди с инвалидностью, пожилые люди, семьи с детьми, с животными и другие социальные категории. Всего за июль из прифронтовых регионов было эвакуировано 1239 человек.

Дополнение

Во время эвакуации из Покровска вражеский дрон пытался атаковать экипаж "белого ангела". Полицейским удалось вовремя сбить его с помощью специального ружья.

Павел Зинченко

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